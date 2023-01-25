Нафта подорожчала після різкого зниження: що вплинуло на світові ціни

Нафта марки Brent подорожчала на 0,3% - до 86,35 доларів за барель після падіння на 2,3% на попередній сесії. Американська нафта сорту West Texas Intermediate (WTI) подорожчала на 0,2% до 80,26 доларів за барель після падіння на 1,8% у вівторок.

"Очікування, що попит на паливо в Китаї відновиться у другій половині року, зростають і, ймовірно, підтримають настрій ринку", - сказав Хіроюкі Кікукава, генеральний менеджер з досліджень Nissan Securities.

Аналітики Bank of America Securities заявили, що відновлення роботи китайської економіки може спричинити велику хвилю незадоволеного попиту протягом наступних 18 місяців.

Щодо пропозиції, обсяги мають залишатися стабільними у середньостроковій перспективі, оскільки очікується, що Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) та її союзники (група ОПЕК+) збережуть свої квоти на видобуток.

Група ОПЕК+, ймовірно, схвалить поточну політику, коли збереться наступного тижня, заявили у вівторок п'ять джерел в ОПЕК+, оскільки надії на вищий попит у Китаї врівноважуються побоюваннями щодо інфляції та світової економіки.

У жовтні ОПЕК+ вирішила скоротити видобуток на 2 млн барелів на добу з листопада на 2023 рік через слабкіші економічні перспективи.

Проте зростання цін на нафту було обмежене більш значним, ніж очікувалося, зростанням запасів нафти в США.

Ринки також стежать за рішеннями центральних банків щодо відсоткових ставок для отримання додаткових торгових сигналів.