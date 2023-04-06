Нафта почала дешевшати: що вплинуло на світові ціни

Ціни на нафту впали в четвер, 6 квітня, оскільки слабкі економічні дані США викликали побоювання щодо потенційної глобальної рецесії та скорочення попиту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 0,9 до 84,25 доларів за барель на 03:44 за Грінвічем. Американська нафта марки West Texas Intermediate подешевшала на 0,9% до 79,88 доларів за барель.

Цього тижня Brent та WTI зросли більш ніж на 5,5%, дорожчаючи три тижні поспіль після того, як Організація країн-експортерів нафти та її союзники, включаючи Росію (група, ОПЕК+), пообіцяли скоротити видобуток.

"Зростання цін на сиру нафту призупинилося, оскільки він зустрівся із зустрічним фактором, викликаним слабкими економічними даними. Це компенсувало більш позитивні фундаментальні показники", - йдеться у звіті ANZ Research.

Сектор послуг США сповільнився у березні більше, ніж очікувалося, оскільки попит знизився, а показник цін, що сплачуються підприємствами сфери послуг, упав до найнижчого рівня майже за три роки, що дало Федеральній резервній системі імпульс боротьби з інфляцією.

Тим часом кількість вакансій у США у лютому впала до найнижчого рівня майже за два роки, що вказує на охолодження ринку праці. Безліч м'яких економічних даних зіпсувало настрої учасників ринку, розпалюючи побоювання щодо рецесії та спонукаючи інвесторів застосовувати стратегії уникнення ризику.

Індекс долара США зміцнився у четвер, відскочивши від нещодавнього двомісячного мінімуму. Зміцнення долара може знизити попит на нафту, оскільки сира нафта стає дорожчою для власників інших валют.

"Уповільнення економічних перспектив США чинить тиск на зростання цін на нафту в США, проте ми, як і раніше, очікуємо подальшого зростання цін на нафту до кінця кварталу", - пишуть аналітики National Australia Bank.

Підтримуючи ринок, Саудівська Аравія, найбільший експортер нафти у світі, підвищила ціни на свою флагманську нафту для азіатських покупців третій місяць поспіль.

"Це вказує на подальше зростання попиту у регіоні", - йдеться у повідомленні ANZ Research.