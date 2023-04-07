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Нафта дорожчає третій тиждень поспіль: що вплинуло на світові ціни

Фото: нафта дорожчає третій тиждень поспіль (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Ціни на нафту продемонстрували третє поспіль тижневе зростання. Ринки оцінюють подальше скорочення видобутку, намічене ОПЕК+, та скорочення запасів нафти у США на тлі побоювань щодо перспектив світової економіки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

У четвер, 6 квітня, нафта марки Brent подорожчала на 0,2% - до 85,12 доларів за барель. Американська нафта марки West Texas Intermediate подорожчала на 0,1% - до 80,70 доларів. У святкові дні Страсної п'ятниці торгів не буде.

Обидва контракти підскочили на понад 6% цього тижня після того, як ОПЕК+, Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) та їхні союзники, включаючи Росію, здивували ринок обіцянкою скоротити видобуток.

Хедж-фонди купували сиру нафту весь тиждень, повертаючись назад у режим ризику, сказав Денніс Кісслер, старший віце-президент з торгів у BOK Financial.

Підтримку цін надало різкіше, ніж очікувалося, падіння запасів сирої нафти в США минулого тижня, а також друге поспіль тижневе скорочення запасів сирої нафти в США. Запаси бензину та дистилятів також скоротилися, що вказує на зростання попиту.

Однак дані щодо ринку праці США, що обмежують зростання, вказували на уповільнення економічного зростання, а також на повільніше, ніж очікувалося, зростання в секторі послуг США.

"Падіння попиту через загрозу рецесії більше, ніж скорочення ОПЕК+", - сказав Роберт Яугер, директор з енергетичних ф'ючерсів Mizuho Securities.

"Імпульс на ринку нафти, можливо, призупинився, але потенціал зростання зберігається з огляду на скорочення пропозиції", - сказав Стівен Бреннок з нафтового брокера PVM.

Нагадаємо, ціни на нафту зросли 3 квітня на понад 5% після несподіваної заяви ОПЕК+ про подальше скорочення видобутку.

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