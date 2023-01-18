Нафта дорожчає на тлі прогнозу ОПЕК

Ціни на нафту зросли в середу, 18 січня, продовживши зростання попередньої сесії, викликане оптимізмом щодо того, що скасування суворих обмежень Китаю у зв'язку з COVID-19 призведе до відновлення попиту на пальне у найбільшому у світі імпортері нафти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли 0,73%, до $86,55 за барель після зростання на 1,7% на попередній сесії. Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate (WTI) зросли на 0,85% до 80,56 долара після зростання на 0,4% у вівторок.

Економічне зростання Китаю різко сповільнилося до 3% у 2022 році, не досягнувши офіційної мети "близько 5,5%" і ставши другим гіршим показником з 1976 року.

Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) повідомила у щомісячному звіті, що попит на нафту в Китаї зросте на 510 тисяч барелів на добу цього року після скорочення у 2022 році вперше за багато років через заходи щодо стримування поширення COVID.

Але ОПЕК зберегла свій прогноз зростання світового попиту на 2023 рік без змін на рівні 2,22 млн. барелів на добу.

"Надії, що зростають, на те, що попит на паливо в Китаї зросте після нещодавньої зміни його політики щодо COVID-19, надали підтримку цінам на нафту", - сказав Тосітака Тадзава, аналітик Fujitomi Securities Co Ltd.

"Оптимістичний погляд ОПЕК на попит у Китаї також підтримав настрій ринку", - сказав він, передбачаючи зростання цього тижня.

Щодо пропозиції, то видобуток нафти з найкращих сланцевих регіонів США має зрости приблизно на 77,3 тисячі барелів на добу до рекордних 9,38 млн барелів на добу в лютому, йдеться в опублікованому у вівторок звіті Управління енергетичної інформації США (EIA).

Росія, тим часом, очікує, що західні санкції вплинуть на її експорт нафтопродуктів і її виробництво, що, ймовірно, залишить їй більше сирої нафти для продажу, сказало високопоставлене російське джерело, знайоме з перспективами країни.

"Можливі втрати постачання з Росії та відновлення роботи Китаю можуть призвести до швидкого скорочення ринку", - зазначають аналітики ANZ.

Ринок також уважно стежить за додатковими даними про попит з Китаю в щомісячному звіті Міжнародного енергетичного агентства, який буде опубліковано пізніше у середу, вважають аналітики ING.