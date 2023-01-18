Нефть дорожает на фоне прогноза ОПЕК

Цены на нефть выросли в среду, 18 января, продолжив рост предыдущей сессии, вызванный оптимизмом в отношении того, что отмена строгих ограничений Китая в связи с COVID-19 приведет к восстановлению спроса на топливо в крупнейшем в мире импортере нефти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли 0,73%, до 86,55 долларов за баррель после роста на 1,7% на предыдущей сессии. Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate (WTI) выросли на 0,85%, до 80,56 доллара после роста на 0,4% во вторник.

Экономический рост Китая резко замедлился до 3% в 2022 году, не достигнув официальной цели "около 5,5%" и став вторым худшим показателем с 1976 года.

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) сообщила в ежемесячном отчете, что спрос на нефть в Китае вырастет на 510 тысяч баррелей в сутки в этом году после сокращения в 2022 году впервые за многие годы из-за мер по сдерживанию распространения COVID.

Но ОПЕК сохранила свой прогноз роста мирового спроса на 2023 год без изменений на уровне 2,22 млн баррелей в сутки.

"Растущие надежды на то, что спрос на топливо в Китае возрастет после недавнего изменения его политики в отношении COVID-19, оказали поддержку ценам на нефть", - сказал Тоситака Тадзава, аналитик Fujitomi Securities Co Ltd.

"Оптимистичный взгляд ОПЕК на спрос в Китае также поддержал настроение рынка", - сказал он, предсказывая рост на этой неделе.

Что касается предложения, то добыча нефти из лучших сланцевых регионов США должна вырасти примерно на 77,3 тысяч баррелей в сутки до рекордных 9,38 млн баррелей в сутки в феврале, говорится в опубликованном во вторник отчете Управления энергетической информации США (EIA).

Россия, тем временем, ожидает, что западные санкции окажут значительное влияние на ее экспорт нефтепродуктов и ее производство, что, вероятно, оставит ей больше сырой нефти для продажи, сказал высокопоставленный российский источник, знакомый с перспективами страны.

"Возможные потери поставок из России и возобновление работы Китая могут привести к быстрому сокращению рынка", - отмечают аналитики ANZ

Рынок также внимательно следит за дополнительными данными о спросе из Китая в ежемесячном отчете Международного энергетического агентства, который будет опубликован позже в среду, считают аналитики ING.