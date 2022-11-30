Нафта дорожчає: що спричинило зростання світових цін

Ціни на нафту зросли більш ніж на 1% на азіатських торгах у середу, 30 листопада, на тлі скорочення запасів сирої нафти у США та послаблення долара. Але побоювання, що ОПЕК+ залишить видобуток без змін на своєму майбутньому засіданні, і слабкі дані щодо Китаю обмежили зростання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 1,14%, до 83,98 доларів за барель, тоді як ф'ючерси на американську нафту West Texas Intermediate (WTI) зросли на 1,02%, до 79,00 доларів за барель.

Незначну підтримку також надав слабший долар США. Голова ФРС Джером Пауелл має виступити з доповіддю про економіку та ринок праці на заході Брукінгського інституту в середу, коли інвестори шукатимуть підказки про те, коли ФРС уповільнить темпи свого агресивного підвищення процентних ставок.

"Енергетичні ринки неправильно оцінюють, наскільки стабільною залишається світова економіка, і цього тижня ми можемо побачити перегляд показників ВВП США у третьому кварталі у бік підвищення", - сказав старший аналітик OANDA Едвард Мойя.

За словами Вірендри Чаухан з Energy Aspects, низька ліквідність та загальна відсутність обсягів торгів до кінця року також можуть підтримати ринок.

Щодо пропозиції, ОПЕК+, ймовірно, залишить політику видобутку нафти незмінною на зустрічі в неділю, повідомили п'ять джерел в ОПЕК+, хоча два джерела заявили, що також, ймовірно, буде розглянуто питання щодо додаткового скорочення видобутку для підтримки цін.

"Зростання нафти вичерпалося після повідомлень про те, що ОПЕК+ може зрештою зберегти свій видобуток на колишньому рівні", - додав Мойя.

Група проводить засідання, оскільки уповільнення економіки та блокування Китаю через COVID-19 вдарили по попиту на нафту, у той час як заборона Європейського Союзу на імпорт російської нафти і обмеження цін G7 на російську нафту викликають питання про пропозицію.