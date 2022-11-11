Нафта дорожчає після виходу даних щодо інфляції в США

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли 0,2% до 93,88 доларів за барель, продовживши зростання на 1,1% на попередній сесії. Ф'ючерси на нафту марки West Texas Intermediate (WTI) зросли на 0,3%, до 86,69 доларів за барель після зростання на 0,8% на попередній сесії.

Тим не менш, ціни наблизилися до тижневого зниження більш ніж на 4% через зростання запасів нафти в США і побоювання щодо послаблення попиту в Китаї через те, що Пекін дотримується своєї стратегії нульового поширення COVID.

Надії на те, що Китай має намір пом'якшити свою політику нульового COVID, спонукали ринок нафти минулого тижня, але коментарі представників охорони здоров'я цього тижня дали зрозуміти, що вони продовжать строго стримувати будь-які спалахи.

"З огляду на те, що нові блокування та обмеження все ще діють, а політика отримала підтримку президента Сі Цзіньпіна на партійному з'їзді наприкінці жовтня, важко уявити, щоб влада відхилялася від політики в короткостроковій перспективі", - сказав аналітик із сировинних товарів Commonwealth Bank Вівек Дхар.

Дані щодо інфляції та зростання фондового ринку

Американські фондові індекси різко зросли 10 листопада, оскільки нижчі, ніж очікувалося, дані щодо інфляції показали, що різке підвищення відсоткових ставок Федеральної резервної системи починає давати очікуваний ефект.

Індекс споживчих цін (ІСЦ) у жовтні зріс у річному вимірі на 7,7% після зростання на 8,2% у вересні. Вперше з лютого річний приріст ІСЦ був нижчим за 8%.

Президент Джо Байден привітав зниження і сказав, що це свідчить про те, що його економічна політика приносить плоди. Демократична партія Байдена показала кращі результати проти республіканських опонентів на проміжних виборах у вівторок.

"Я працюватиму з ким завгодно, демократом чи республіканцем, над ідеями, як надати більше перепочинку середньому класу та робочим сім'ям, - йдеться в заяві Байдена. - І я виступатиму проти будь-яких спроб скасувати мою програму або посилити інфляцію".

Усі три основні фондові індекси США продемонстрували найбільше одноденне відсоткове зростання приблизно за 2,5 роки.

"Це показує, наскільки власники активів були зосереджені на інфляції порівняно з усім іншим, що відбувається у світі. Інвестори знову йдуть у ризиковані активи в усіх напрямках", - сказав Пітер Туз, президент Chase Investment Counsel.

За його словами, "це потужна ознака того, що, можливо, те, що роблять ФРС та центральні банки по всьому світу, спрацює".

Індекс Dow Jones Industrial Average зріс на 3,7%, S&P 500 - на 5,54%, а Nasdaq - на 7,35%.