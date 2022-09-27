Нафта дорожчає після різкого падіння: що впливає на світові ціни

Ф'ючерси на нафту марки Brent із постачанням у листопаді зросли на 0,76% до 84,70 доларів за барель. Ф'ючерси на американську нафту WTI зросли на 0,81% до 77,33 долара за барель.

У попередні дві торгові сесії Brent впала на 7,1%, а WTI впала на 8,1% через подвійний тиск долара, що зростає, який робить нафту, номіновану в доларах США, дорожчою для покупців, що використовують інші валюти, і зростаючих побоювань , Що зростання відсоткових ставок спровокує рецесію, яка скоротить попит на паливо

У вівторок ослаблення долара принесло деяке полегшення ринку нафти. Індекс долара трохи відхилився від 20-річного максимуму, досягнутого напередодні.

Офіційні особи великих виробників відреагували на останні дні зниження, вказавши, що вони можуть вжити заходів для збереження стабільності цін.

Міністр нафти Іраку Іхсан Абдул Джаббар у понеділок заявив ОПЕК+ стежить за ситуацією з цінами на нафту, бажаючи зберегти баланс на ринках. "Ми не хочемо різкого зростання цін на нафту чи обвал", - сказав він в інтерв'ю іракському державному телебаченню.

Аналітики кажуть, що подальший розпродаж на нафтових ринках може призвести до втручання ОПЕК+ для підтримки цін шляхом колективного скорочення видобутку.

"Якщо ми побачимо скорочення, вони повинні бути трохи більше ніж 100 тисяч барелів на добу, погоджених на останній зустрічі, щоб істотно вплинути на ринок", - заявили аналітики ING Economics. Примітка.

Збої через російсько-українську війну посилюють нервозність ринку на тлі відсутності ясності щодо запланованого обмеження цін на експорт російської нафти в Євросоюзі, яке, як очікується, набуде чинності у грудні.

"Кіпр і Угорщина входять до числа країн, які висловили незгоду з цією пропозицією. Були очікування, що угоду буде досягнуто цього тижня, але зараз це виглядає малоймовірним", - йдеться у замітці ANZ Research.

Очікуване прибуття урагану Ian призвело до того, що BP та Chevron Corp у понеділок зупинили видобуток на морських нафтових платформах у Мексиканській затоці, головному регіоні морського видобутку США.

Шторм категорії 2 був у Карибському морі та, за прогнозами, протягом двох днів стане сильним ураганом.