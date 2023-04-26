Нафта дорожчає після падіння до місячного мінімуму: що вплинуло на світові ціни

Нафта марки Brent подорожчала на 0,4%, до $81,07 за барель. Американська нафта марки West Texas Intermediate подорожчала на 0,5% - до 77,46 доларів за барель.

Запаси сирої нафти в США впали приблизно на 6,1 млн. барелів за тиждень, що закінчився 21 квітня, показали дані Американського інституту нафти (API).

Ціни на нафту впали більш ніж на 2% у вівторок, повернувшись майже до того ж до того, як країни ОПЕК+ оголосили про додаткове скорочення видобутку на початку квітня.

Підвищувальний імпульс, викликаний скороченням видобутку ОПЕК, вичерпується, а експорт російської нафти не продемонстрував явного зниження, залишивши сторону пропозиції без подальшої підтримки, зазначає Сун Ян, аналітик China Galaxy Futures.

Економічні побоювання, що зберігаються, і очікування подальшого підвищення відсоткових ставок, які можуть обмежити зростання попиту на паливо, протидіють ознакам поліпшення короткострокового зростання споживання.

Споживча довіра в США впала до дев'ятимісячного мінімуму у квітні, оскільки побоювання щодо майбутнього посилилися, що ще більше підвищило ризик того, що економіка може впасти в рецесію цього року.

"Ці дані виявили різкіше, ніж очікувалося, зниження споживчої довіри, що доповнює список негативних сюрпризів, що спостерігалися з початку квітня, і вказує на песимістичніші економічні перспективи", - сказав Йеп Джун Ронг, ринковий аналітик IG. у примітці для клієнтів.

Ринок стежить за невизначеністю щодо будь-яких вторинних ефектів з боку First Republic Bank, який у понеділок повідомив про відтік депозитів на суму понад 100 млрд доларів, що викликає побоювання щодо потенційної банківської кризи, яка може вплинути на економіку США.

Інвестори також висловили стурбованість тим, що потенційне нове підвищення відсоткових ставок центральними банками, що борються з інфляцією, може сповільнити економічне зростання та знизити попит на енергоносії у США, Великій Британії та Європейському союзі.

Очікується, що Федеральна резервна система США, Банк Англії та Європейський центральний банк підвищать ставки на своїх найближчих засіданнях. ФРС засідає 2-3 травня.