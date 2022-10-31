Нафта дешевшає на початку тижня: що впливає на світові ціни

Ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали 0,7%, до 95,14 доларів за барель після зниження на 1,2% у п'ятницю. Американська нафта марки West Texas Intermediate (WTI) подешевшала на 0,5% до 87,43 долара за барель після падіння на 1,3% у п'ятницю.

Суворі обмеження COVID-19 у Китаї послабили економічну та ділову активність, скоротивши попит на нафту. Імпорт сирої нафти до Китаю за перші три квартали року впав на 4,3% в порівнянні з тим же періодом роком раніше - перше річне зниження за цей період як мінімум з 2014 року - оскільки різкі обмеження Пекіна у зв'язку з COVID-19 сильно вдарили по споживання палива.

Додатковий ризик для попиту на нафту походить від Європи, сказав аналітик CMC Markets Леон Лі, оскільки континент "ймовірно, вступить у рецесію цієї зими".

Згідно з опитуванням S&P Global, єврозона, ймовірно, вступає в рецесію, оскільки ділова активність у жовтні скоротилася максимально майже за два роки, оскільки зростання вартості життя змушує споживачів виявляти обережність і підриває попит.

Політики Європейського центрального банку також підтримують плани подальшого підвищення відсоткових ставок, навіть якщо це підштовхне блок до рецесії та викличе політичне невдоволення.

Тим часом деякі з найбільших виробників нафти в США в п'ятницю повідомили про те, що зростання продуктивності та обсягів видобутку в Пермському басейні - найбільшому сланцевому родовищі країни - сповільнюється.

Попередження пролунали саме тоді, коли експорт нафти зі США виріс до рекордного рівня минулого тижня, що частково спричинило зростання цін на WTI на 3,4%. Ціна на нафту марки Brent зросла на 2,4% минулого тижня, зафіксувавши друге тижневе зростання поспіль.

У прогнозі, який буде опублікований у понеділок, очікується, що Організація країн-експортерів нафти дотримуватиметься думки щодо зростання попиту на нафту протягом наступного десятиліття, незважаючи на збільшення використання відновлюваних джерел енергії та електромобілів, повідомили два джерела в ОПЕК.