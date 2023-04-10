Нафта дешевшає на початку тижня: що вплинуло на світові ціни

Ціни на нафту впали у понеділок, 10 квітня, після зростання минулого тижня. Інвестори оцінюють перспективи скорочення постачання з боку виробників ОПЕК+ та перспективи послаблення глобального зростання, що може знизити попит на паливо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 0,1% - до 85,03 доларів за барель. Американська нафта марки West Texas Intermediate подешевшала на 0,1% до 80,65 доларів за барель.

Обидва контракти дорожчали три тижні поспіль, повернувшись до рівнів, що спостерігалися в останній раз у листопаді, після того, як Організація країн-експортерів нафти та їхні союзники здивували інвесторів, оголосивши про нові скорочення видобутку, що розпочнуться у травні.

Група ОПЕК+ скорочуватиме в основному постачання високосірчистої нафти від виробників із Близького Сходу на чолі із Саудівською Аравією. Після цього оголошення найбільший у світі експортер нафти підвищив ціни на нафту у травні для клієнтів в Азії та США. Державний нафтовий гігант Saudi Aramco також повідомив кількох азіатських клієнтів про те, що вони отримають повні контрактні обсяги у травні, незважаючи на скорочення видобутку.

"Ті, хто був налаштований на зниження, ставлять під сумнів перспективи попиту у світлі скорочень, тоді як ті, хто був налаштований на зростання, тепер бачать ще жорсткіший ринок у другому півріччі", - сказав глава відділу досліджень сировинних товарів ING Уоррен Паттерсон . Він прогнозує, що ціни зростатимуть упродовж року.

Інвестори спостерігають за переговорами між Іраком і Курдистаном про відновлення експорту північної нафти, що може принести на світовий ринок більше високосірчистої нафти.

Звіт про інфляцію в США, який буде опублікований цього тижня, може допомогти інвесторам оцінити короткострокову траєкторію процентних ставок. Аналітики вважають, що, незважаючи на очікування, що Федеральна резервна система може уповільнити підвищення ставок через нещодавню банківську кризу, вартість запозичень все ще може зрости, якщо інфляція залишиться високою.

ING очікує, що цикл підвищення ставок незабаром закінчиться ще одним підвищенням у травні, тоді як відсоткові ставки можуть впасти до кінця року, сказав Паттерсон. "Ринок, ймовірно, більше турбує ймовірність жорсткої посадки, що росте", - додав він.

Різке підвищення процентних ставок призвело до зростання курсу долара США, внаслідок чого товари, номіновані в доларах, такі як нафта, стали дорожчими для інвесторів, які володіють іншими валютами.