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Нафта дешевшає на початку тижня: що вплинуло на світові ціни

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Токіо, Понеділок 07 листопада 2022 08:52
Нафта дешевшає на початку тижня: що вплинуло на світові ціни Фото: ціни на нафту знижуються 7 листопада (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Ціни на нафту впали більш ніж на 1 за барель у понеділок, 7 листопада, після того, як китайські офіційні особи підтвердили свою прихильність до суворого підходу до стримування поширення COVID-19, розвіявши надії на відновлення попиту на нафту у найбільшого у світі імпортера нафти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent впали 1,2% до 97,37 доларів за барель. Американська нафта марки West Texas Intermediate подешевшала на 1,5% до 91,24 доларів.

"Ціни на нафту різко знизилися, оскільки китайські офіційні особи пообіцяли дотримуватись політики нульового поширення COVID, тоді як кількість заражених у Китаї зросла, що може призвести до вжиття додаткових обмежувальних заходів, що погіршить перспективи попиту", - сказала аналітик CMC Markets Тіна. Тен.

Вона додала, що стрибок долара США також чинить тиск на ціни на нафту.

У п'ятницю четверо політиків Федеральної резервної системи заявили, що вони все ж таки розглянуть можливість невеликого підвищення процентної ставки на своєму наступному засіданні, незважаючи на сильні дані щодо зайнятості.

Brent та WTI зросли минулого тижня на 2,9% та 5,4% відповідно, оскільки чутки про можливе припинення жорстких обмежень через COVID-19 призвели до зростання китайських фондових ринків та цін на сировинні товари, незважаючи на відсутність будь-яких оголошених змін.

Однак на прес-конференції в суботу представники охорони здоров'я заявили, що вони продовжуватимуть використовувати свій підхід до COVID.

Торгові дані другої світової економіки, опубліковані пізніше у понеділок, можуть показати подальше зниження експорту, оскільки світовий попит продовжує падати.

"Ринок, як і раніше, стикається з ознаками слабкого попиту на нафту через вже високі ціни і слабкий економічний фон на розвинених ринках", - зазначають аналітики ANZ, додаючи, що попит у Європі та США впав до рівня 2019 року.

Вони очікують, що світовий попит у четвертому кварталі 2022 року зросте лише на 0,6 млн барелів на добу порівняно з тим самим кварталом минулого року і знизиться наступного року.

Ціни на нафту підтримуються очікуваннями скорочення постачання, оскільки ембарго Європейського союзу на морський експорт сирої нафти з Росії набуде чинності 5 грудня, тоді як нафтопереробні заводи по всьому світу нарощують виробництво, щоб задовольнити високий попит на дизельне паливо.

Нафтопереробні заводи США цього кварталу будуть використовувати свої заводи з запаморочливою швидкістю, близькою або перевищує 90% потужності, тоді як найбільший приватний нафтопереробний завод Китаю Zhejiang Petroleum and Chemical Co (ZPC) збільшує виробництво дизельного палива.

Kuwait Integrated Petroleum Industries Co (KIPIC) повідомила у неділю, що перша фаза нафтопереробного заводу Al-Zour розпочала комерційну експлуатацію.

Нагадаємо, ОПЕК підвищила свої прогнози світового попиту на нафту у середньостроковій та довгостроковій перспективі. У щорічному прогнозі організація заявила, що для задоволення цього попиту потрібні інвестиції у розмірі 12,1 трлн доларів, незважаючи на енергетичний перехід.

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