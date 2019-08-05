Нефть дешевеет после заявлений Трампа

После заявлений американского лидера Дональда трампа о возможном новом повышении импортных пошлин на китайские товары нефть дешевеет в понедельник, 5 августа. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Отмечается, что слова Трампа перевесили опасения о перебоях в поставках нефти после захвата очередного танкера Ираном в Ормузском проливе.

Указано, что к 8:12 понедельника (по киевскому времени, - ред.) октябрьские фьючерсы на Brent торговались в Лондоне 61,17 долларов за баррель. Они подешевели на 0,72 доллара (на 1,16%) с закрытия торгов пятницы. А 2 августа контракты подорожали на 1,39 доллара (на 2,3%) до 61,89 долларов за баррель.

Сентябрьские фьючерсы на WTI к этому же времени дешевели на 0,63 доллара (на 1,13%) до 55,03 долларов за баррель. За пятницу WTI подорожала на 1,71 доллара (на 3,17%), до 55,66 долларов за баррель.

За минувшую неделю Brent подешевела на 2,5% WTI - на 1%.

Напомним, 1 августа президент США Дональд Трамп пригрозил ввести новые 10% пошлины на импортируемые из Китая товары. Он отметил, что Штаты с 1 сентября начнут вводить дополнительные пошлины.

Как писало РБК-Украина ранее, Китай и США после более чем двухмесячного перерыва возобновили переговоры по торговым вопросам. Это был 12 по счету раунд консультаций, который состоялся в конце июля.

Подчеркнем, последний раунд китайско-американских переговоров по торговым вопросам завершился раньше намеченного срока.