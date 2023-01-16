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Нафта дешевшає після стрибка цін минулого тижня

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Україна, Понеділок 16 січня 2023 08:30
Нафта дешевшає після стрибка цін минулого тижня Фото: ціни на нафту впали після різкого зростання (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Ціни на нафту в понеділок, 16 січня, знизилися, але оптимізм щодо того, що відновлення Китаю після скасування обмежень, пов'язаних із COVID, підніме попит на паливо у найбільшого у світі імпортера нафти, утримував ціни поблизу максимумів 2023 року, досягнутих після стрибка на минулого тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Нафта марки Brent подешевшала на 0,8% до 84,64 доларів за барель, тоді як нафта марки West Texas Intermediate подешевшала на 0,7% до 79,30 доларів за барель на тлі слабкої торгівлі під час державних свят у США.

Обидва контракти зросли на понад 8% минулого тижня, що стало найбільшим тижневим приростом з жовтня, і це, можливо, спровокувало деякі короткострокові продажі, щоб зафіксувати прибуток.

"Після масштабного руху минулого тижня ми могли спостерігати деяку фіксацію прибутку", - сказав Уоррен Паттерсон, голова відділу стратегії сировинних товарів ING, додавши, що нижчі обсяги торгів зроблять будь-які продажі більш помітними.

Імпорт сирої нафти до Китаю зріс у грудні на 4% у річному обчисленні, а очікуване відновлення поїздок у зв'язку зі святкуванням Нового року за місячним календарем наприкінці тижня покращує перспективи транспортного палива.

Рівень трафіку в Китаї продовжує відновлюватися з рекордно низького рівня після ослаблення обмежень COVID-19, що призводить до підвищення попиту на нафту та нафтопродукти, зазначають аналітики ANZ.

Очікується, що відновлення внутрішнього попиту призведе до 40-відсоткового падіння китайського експорту нафтопродуктів у січні порівняно із грудневим показником, насамперед за рахунок бензину, повідомили торгові джерела та аналітики.

"Попри те, що щодо попиту з боку Китаю, як і раніше, багато оптимізму, у короткостроковій перспективі нафтовий ринок залишається відносно добре забезпеченим", - зазначають аналітики ING.

Експорт іранської нафти досягнув нового максимуму за останні два місяці 2022 року і впевнено розпочав 2023 рік, попри санкції США, на тлі збільшення поставок до Китаю та Венесуели.

За даними компаній, що відстежують потоки, експорт досяг найвищого рівня з 2019 року. Це відбувається, попри перешкоди, такі як пауза у переговорах щодо ядерної програми та конкуренція з боку російської нафти зі знижкою.

Цього тижня Організація країн-експортерів нафти та Міжнародна енергетична агенція опублікують свої щомісячні звіти, за якими інвестори уважно стежать в очікуванні прогнозів світового попиту та пропозиції.

Ціни на нафту минулого тижня зафіксували найбільший приріст з жовтня 2022 року, оскільки долар США впав до семимісячного мінімуму, а інші індикатори вказували на зростання попиту з боку Китаю.

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