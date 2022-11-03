Нефть дешевеет после решения ФРС США

Цены на нефть упали в четверг, 3 ноября, поскольку повышение процентной ставки в США подтолкнуло доллар к росту и усилило опасения по поводу глобальной рецессии. Потери были ограничены опасениями по поводу дефицита предложения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Нефть марки Brent подешевела на 0,4%, до 95,79 долларов за баррель, в то время как фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate (WTI) упали на 0,7% до 89,40 доллара.

Оба контракта в среду выросли более чем на 1 доллар, чему способствовало очередное падение запасов нефти в США, несмотря на то, что ФРС повысила процентные ставки на 75 базисных пунктов, а председатель Джером Пауэлл заявил, что преждевременно думать о приостановке повышения ставок.

По словам аналитика CMC Markets Тины Тенг, сильный доллар тормозит нефть, и некоторые участники рынка, вероятно, также фиксируют прибыль после недавнего роста.

Сильный доллар снижает спрос на нефть, делая топливо более дорогим для покупателей, использующих другие валюты.

"Поскольку ФРС подтверждает более высокий пик ставок, мрачные перспективы мировой экономики могут продолжать оказывать давление на рынки нефтяных фьючерсов", - добавила Тэн.

Стивен Иннес, управляющий партнер SPI Asset Management, сказал, что удивительно, что нефть оказалась такой устойчивой после действий Федеральной резервной системы, но он отметил, что есть несколько фундаментальных факторов, определяющих нижний предел цен.

Эмбарго Европейского Союза на российскую нефть в связи с ее вторжением в Украину должно начаться 5 декабря, а в феврале последует прекращение импорта нефтепродуктов.

Аналитики ANZ отмечают, что, вероятно, в ближайшие месяцы поставки будут ограничены, поскольку производители из Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) могут столкнуться с трудностями при выполнении ранее установленных квот на добычу.

Добыча ОПЕК упала в октябре впервые с июня. ОПЕК и ее союзники, в том числе Россия, также решили сократить запланированную добычу на 2 млн баррелей в сутки с ноября.

Рынок также ожидает роста спроса со стороны Китая, надеясь, что Пекин ослабит свою политику нулевого COVID. В среду китайские политики заявили, что рост по-прежнему является приоритетом, и они будут продолжать реформы.

По словам Иннеса, любые признаки возобновления работы в Китае после ограничений, связанных с COVID-19, могут способствовать росту цен.