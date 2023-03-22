Нафта дешевшає після дводенного зростання: що вплинуло на світові ціни

Ф'ючерси на нафту марки Brent, які виросли більш ніж на 3% цього тижня, подешевшали на 0,5% до 74,95 доларів за барель. Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate (WTI) подешевшали на 0,6% - до 69,28 доларів.

Дані Американського інституту нафти у вівторок показали, що запаси сирої нафти в США зросли приблизно на 3,3 млн. барелів за тиждень, що закінчився 17 березня. Трейдери та аналітики чекатимуть на дані Управління енергетичної інформації США в середу, щоб побачити, чи підтверджують вони ознаки зниження попиту на нафту.

Водночас ринки очікують на результати засідання Федеральної резервної системи США в середу, яке багато хто вважає найскладнішим політичним рішенням ФРС останнім часом.

Очікується, що після зустрічі голова Джером Пауелл представить нові економічні прогнози та шлях центрального банку до підвищення процентних ставок.

У той час як ринок очікує, що ФРС підвищить ставки на 25 базисних пунктів, деякі провідні спостерігачі за центральним банком кажуть, що він може призупинити подальше підвищення ставок або відкласти випуск нових економічних прогнозів через проблеми в глобальному банківському секторі.

Призупинення підвищення ставок допоможе стимулювати економічну активність і, своєю чергою, підвищити попит на пальне

Минулого тижня ціни на нафту продемонстрували найбільше зниження за кілька місяців після гучного банкрутства американських банків, яке почалося 10 березня, і кризи в європейському Credit Suisse. Екстрений порятунок Credit Suisse у вихідні допомогло пожвавити ціни на нафту.

Представники ОПЕК+, менеджери хедж-фондів та учасники нафтового ринку назвали недавнє зниження цін на нафту спекулятивним і наполягали на тому, що попит, що зростає, підштовхне ціни до вищих рівнів у найближчі місяці.

Аналітики ANZ заявили, що провідні трейдери вбачають фундаментальні проблеми з нафтою, що сприяють зростанню цін.

"Є побоювання, що через банківську кризу пропозиція може постраждати більше, ніж попит. Видобуток сланцю в США найбільше схильний до ризику через посилення кредитних умов з боку регіональних банків США", - зазначають аналітики ANZ.