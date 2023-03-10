Нафта дешевшає четвертий день поспіль: що вплинуло на світові ціни

Нафта в п'ятницю, 10 березня, знижуються на тлі побоювань щодо перспективи різкого підвищення відсоткових ставок у США, що сповільнить зростання та вдарить попит на паливо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Brent подешевшала на 0,6% до 81,11 доларів за барель. Американська нафта марки West Texas Intermediate (WTI) подешевшала на 0,8% до 75,12 доларів за барель.

Очікування підвищення відсоткових ставок у найбільшій економіці світу та в Європі затьмарили перспективи глобального зростання і призвели до того, що обидва еталони нафти цього тижня впали більш ніж на 5,5%, що стало найсильнішим падінням з початку лютого.

Голова Федеральної резервної системи США Джером Пауелл попередив про більш високі і потенційно швидші підвищення ставок, заявивши, що ФРС помилялася, спочатку вважаючи інфляцію "тимчасовою", і була здивована силою ринку праці.

Ринок праці, як і раніше, вважається напруженим, навіть після того, як кількість американців, які подали нові заявки на допомогу по безробіттю, збільшилася на максимум за п'ять місяців минулого тижня.

"Інвестори стають дедалі обережнішими", - зазначають аналітики Haitong Futures.

Перспектива звіту про зайнятість у США в п'ятницю, який призведе до швидшого підвищення ставок, вже викликала різке падіння на фінансових ринках, і аналітики очікують, що ціни на нафту також можуть опинитися під тиском.

"Уся увага прикута до даних США, які мають бути опубліковані пізніше сьогодні, це найважливіший орієнтир перед тим, як ФРС розпочне підвищення ставок", - сказали аналітики Haitong.

Що стосується пропозиції, то, як повідомлялося, Сполучені Штати приватно закликали деяких трейдерів розвіяти побоювання з приводу поставок російської нафти з обмеженням ціни в спробі зміцнити пропозицію, що передбачало, що на ринок може надходити більше російської нафти.

Інвестори уважно стежать за скороченням експорту з Росії, яка у березні вирішила скоротити видобуток нафти на 500 тисяч барелів на добу.