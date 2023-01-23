Нафта дешевшає через святкування Нового року в Китаї

Ціни на нафту знизилися на початку торгів у понеділок, 23 січня, через святкування Нового року за місячним календарем у Східній Азії, але зберегли більшу частину приросту минулого тижня на тлі перспективи відновлення економіки найбільшого імпортера нафти Китаю цього року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 0,5% до 87,17 доларів, тоді як ф'ючерси на нафту марки West Texas Intermediate (WTI) впали на 0,4% до 81,28 доларів за барель.

Минулого тижня нафта марки Brent зросла на 2,8%, тоді як нафта WTI зросла на 1,8%.

Аналітики кажуть, що оптимізм щодо відкриття Китаю, ймовірно, призведе до зростання цін на нафту.

Сукріт Віджаякар, директор енергетичного консалтингу Trifecta в Мумбаї, сказав, що ринок хоче зберегти позиції на покупку у разі відновлення зростання в Китаї.

Дані показують стійке зростання кількості поїздок у Китаї після того, як були ослаблені обмеження на COVID-19, зазначають аналітики сировинних товарів ANZ, вказуючи на 22-відсотковий стрибок завантаженості доріг цього місяця порівняно з роком раніше у 15 ключових містах країн країни.

Голова Міжнародної енергетичної агенції Фатіх Біроль заявив, що енергетичні ринки можуть посилитися цього року, якщо китайська економіка відновиться так, як очікують фінансові інститути.

"Я б не став занадто розслаблятися щодо ринків, і 2023 цілком може стати роком, коли ми побачимо більш жорсткі ринки, ніж можуть подумати деякі колеги", - сказав Біроль форуму в Давосі.

Стрибок трафіку в Китаї напередодні Місячного Нового року є гарною ознакою для попиту на пальне після двотижневої відпустки.

"Очікуваний сплеск попиту пов'язаний з тим, що ринок готується до подальших санкцій щодо російської нафти", - зазначають аналітики ANZ.

Європейський союз і коаліція Великої сімки (G7) обмежать ціни на російські нафтопродукти, починаючи з 5 лютого, на додаток до встановленої з грудня стелі цін на російську нафту та ембарго ЄС на імпорт російської нафти морем.

"Велика сімка" погодилася відкласти перегляд рівня цінової межі на російську нафту до березня, на місяць пізніше ніж спочатку планувалося, щоб дати час оцінити вплив граничних цін на нафтопродукти.