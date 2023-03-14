Нафта дешевшає через побоювання з приводу нової фінансової кризи

Ціни на нафту впали приблизно на 1 долар у вівторок, 14 березня, продовживши зниження попереднього дня, оскільки крах Silicon Valley Bank сколихнув фондові ринки і викликав побоювання з приводу нової фінансової кризи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Ф'ючерси на нафту марки Brent 1,1%, до 79,90 доларів за барель. Ф'ючерси на американську нафту West Texas Intermediate (WTI) впали на 1,1% - до 73,93 долара за барель. У понеділок Brent впала до мінімуму з початку січня, а WTI впала до мінімуму з грудня.

Раптове банкрутство SVB Financial викликало занепокоєння щодо ризиків для інших банків, пов'язаних із різким підвищенням відсоткових ставок Федеральною резервною системою США за останній рік. Це також викликало спекуляції про те, чи може центральний банк уповільнити темпи посилення грошово-кредитної політики.

Влада США вжила надзвичайних заходів, щоб зміцнити довіру до банківської системи після того, як побоювання поширення проблем через банкрутство банку Silicon Valley призвели до розпродажу активів у США наприкінці минулого тижня, а державні регулятори закрили банк Signature у Нью-Йорку.

За словами Леона Лі, аналітика CMC Markets, крім потрясінь у зв'язку з банком Silicon Valley, ціни на нафту також опинилися під тиском через ознаки слабкішого, ніж очікувалося, відновлення економіки Китаю, незважаючи на зняття суворих обмежень, введених у зв'язку з COVID -19.

"Раніше ринок очікував сильного відновлення китайської економіки, але останній лютневий рівень інфляції становив лише 1% у річному обчисленні, відображаючи поточний дефляційний стан китайської економіки та слабкий попит", - сказав він.

Минулого тижня статистичне бюро Китаю опублікувало дані, що показують, що споживча інфляція у другій за величиною економіці світу у лютому сповільнилася до найнижчого рівня за рік, оскільки покупці зберігали обережність навіть після того, як наприкінці 2022 року було знято обмеження через пандемію.