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Наїзд на учасників різдвяного параду в США: поліція назвала можливу причину

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Вашингтон, Понеділок 22 листопада 2021 15:52
Наїзд на учасників різдвяного параду в США: поліція назвала можливу причину Фото: поліція назвала можливу причину наїзду на натовп на параді в Вісконсині (usatoday.com)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Підозрюваний у наїзді на людей, які прийшли на різдвяний парад у штаті Вісконсин (США), міг намагатися втекти від іншого злочину. У поліції не вважають, що трагедія пов'язана з тероризмом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

За даними джерел телеканалу, підозрюваний у наїзді на натовп у Вісконсині, ймовірно, діяв ненавмисно. Є ознаки того, що чоловік втік від іншого злочину, уточнив співрозмовник видання.

На даному етапі розслідування поліція не пов'язує подію на різдвяному параді з Міжнародним або внутрішнім тероризмом.

Нагадаємо, трагедія на різдвяному параді сталася ввечері 22 листопада в місті Уокешо (штат Вісконсин).

Відзначити, в результаті наїзду автомобіля на натовп загинуло 5 осіб, понад 40 отримали поранення.

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