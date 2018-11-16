На Закарпатье пострадавший от наезда контрабандистов пограничник в критическом состоянии

Фото: Олег Слободян (dpsu.gov.ua)

Правоохранители установили личность человека, который сбил офицера

Пограничник, которого ночью 16 ноября контрабандист сбил на автомобиле, находится без сознания, есть угроза жизни. Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Олег Слободян, передает РБК-Украина со ссылкой на 112-Украина.

По его словам, состояние офицера критическое. Врачи не спешат с прогнозами и не видят возможности провести операцию.

"Состояние военнослужащего крайне критическое, есть угроза жизни. Пока врачи очень осторожны в прогнозах и оценках. Военнослужащий без сознания, в коме. Врачи не видят возможности проводить хирургическое вмешательство", - сообщил Слободян.

Кроме того, он заявил, что уже установлена личность человека, который наехал на пограничника. Им оказался местный житель, причастный к контрабанде сигарет, сейчас правоохранители устанавливают его местонахождение.

Напомним, сегодня ночью на Закарпатье недалеко от реки Тиса на участке отдела "Деловое" контрабандисты на автомобиле сбили пограничника.

Украинские и румынские пограничники проводили совместную спецоперацию, во время которой были задержаны двое контрабандистов сигарет. На украинской территории проводился поиск остальных причастных к сделке лиц.

На участке отдела "Деловое" пограничники задержали мужчину в гидрокостюме. Во время обыска другой человек на автомобиле совершила наезд на начальника отдела. Вследствие этого офицер получил тяжелые травмы.