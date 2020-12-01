Наезд на людей в Трире: водитель был пьян, террористического следа нет

У мужчины, который совершил наезд на людей в немецком Трире, не было террористического мотива. На момент инцидента он был пьян, предположительно, у него также имеются психологические проблемы.

Об этом заявил прокурор Петер Фритцен, передает focus.de.

По его словам, задержанный 51-летний мужчина не имел судимости. Он проживал в пригороде Трира, причем, в последнее время у него не была дома и он жил прямо в автомобиле. Как утверждают его знакомые, он продал родительский дом, купил внедорожник и ежедневно выпивал. Но по данным следствия, машина была подарена

Также Фритцен отметил наличие признаков того, что у водителя есть психологические проблемы. На момент задержания сразу после наезда на людей у него выявили уровень алкоголя в 1,4 промилле.

"Нет никаких указаний на какие-то террористические, политические или религиозные мотивы", - добавил прокурор.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате наезда на людей в Трире погибли четыре человека, в том числе девятимесячный ребенок.

Также сообщалось, что водитель ранее был в поле зрения полиции.