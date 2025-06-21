Наєв залишив посаду командира тактичної групи "Вугледар"
Генерал-лейтенант Сергій Наєв залишив посаду командира тактичної групи "Вугледар". Вона виконувала завдання у Донецькій області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Наєва в Facebook.
"На підставі розпорядження Генерального штабу завершив свою каденцію на посаді командира тактичної групи "Вугледар". Разом із офіцерами органу управління залишаємо один із найгарячіших напрямків Донеччини", - зазначив він.
За словами генерал-лейтенанта, виконання завдань у цьому районі буде покладено на один із новостворених корпусів ЗСУ.
Наєв також підбив підсумками своєї служби на посаді. Він зазначив, що за час його каденції було знищено 19 608 окупантів (9692 загинули та 9916 поранені), 74 танки, 138 ББМ, 316 артилерійських систем, а також утилізовано 1296 одиниць автомобільної техніки.
"Попри чисельну перевагу противника в живій силі та техніці, нам п’ять разів вдавалося покращити тактичне положення, сім разів - заманити ворога в пастку та знищити його техніку. І найголовніше - ми не допустили прориву на Дніпропетровщину", - написав Наєв.
Він додав, що при цьому пріоритетом для нього залишаються життя та здоров’я військових.
"Переконаний: перемагати потрібно не "м'ясними штурмами", а мудрістю, точним прорахунком, винахідливістю та раціональним використанням кожної одиниці техніки", - додав генерал-лейтенант.
Що відомо про Сергія Наєва
З березня 2020 року Сергій Наєв був командувачем Обʼєднаних сил ЗСУ. Його було звільнено з цієї посади у лютому 2024 року. Тоді ж відбулася і заміна головкома ЗСУ - Валерія Залужного замінив Олександр Сирський.
Тоді Наєв заявив, що про своє звільнення він дізнався з медіа.
Згодом Наєва призначили на нову посади - командувач групи "Велика Новосілка". 13 лютого 2025 року він прибув на місце виконання задач.
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