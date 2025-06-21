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Наев покинул должность командира тактической группы "Угледар"

Донецкая область, Суббота 21 июня 2025 12:55
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Наев покинул должность командира тактической группы "Угледар" Фото: генерал-лейтенант Сергей Наев (facebook.com/serhiynaiev)
Автор: Наталья Юрченко

Генерал-лейтенант Сергей Наев покинул должность командира тактической группы "Угледар". Она выполняла задачи в Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Наева в Facebook.

"На основании распоряжения Генерального штаба завершил свою каденцию в должности командира тактической группы "Угледар". Вместе с офицерами органа управления оставляем одно из самых горячих направлений Донецкой области", - отметил он.

По словам генерал-лейтенанта, выполнение задач в этом районе будет возложено на один из новосозданных корпусов ВСУ.

Наев также подвел итоги своей службы на должности. Он отметил, что за время его каденции было уничтожено 19 608 оккупантов (9692 погибли и 9916 ранены), 74 танка, 138 ББМ, 316 артиллерийских систем, а также утилизировано 1296 единиц автомобильной техники.

"Несмотря на численное преимущество противника в живой силе и технике, нам пять раз удавалось улучшить тактическое положение, семь раз - заманить врага в ловушку и уничтожить его технику. И самое главное - мы не допустили прорыва на Днепропетровскую область", - написал Наев.

Он добавил, что при этом приоритетом для него остаются жизнь и здоровье военных.

"Убежден: побеждать нужно не "мясными штурмами", а мудростью, точным просчетом, изобретательностью и рациональным использованием каждой единицы техники", - добавил генерал-лейтенант.

Что известно о Сергее Наеве

С марта 2020 года Сергей Наев был командующим Объединенными силами ВСУ. Он был уволен с этой должности в феврале 2024 года. Тогда же произошла и замена главкома ВСУ - Валерия Залужного заменил Александр Сырский.

Тогда Наев заявил, что о своем увольнении он узнал из медиа.

Впоследствии Наева назначили на новую должность - командующий группой "Великая Новоселка". 13 февраля 2025 года он прибыл на место выполнения задач.

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