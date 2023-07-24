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Наєв розповів про посилення протиповітряної оборони на Сумському напрямку

Фото: командувач Об’єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

На Сумському напрямку поступово відбувається посилення протиповітряної оборони.

Про це розповів командувач Об'єднаних Сил ЗС України генерал-лейтенант Сергій Наєв, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook командування.

"Наша система протиповітряної оборони певною мірою залежить від міжнародної воєнно-технічної допомоги. Тож, ми підвищуємо рівень захищеності об’єктів критичної інфраструктури в межах тих ресурсів, які отримуємо", - заявив Наєв.

За його словами, на даний час поступово відбувається посилення протиповітряної оборони на Сумському напрямку. Так, додатково задіяно кілька вогневих груп, які озброєні крупнокаліберними кулеметами з коліматорними та тепловізійними прицільними комплексами, аби працювати по повітряним цілям, зокрема і вночі.

"Групи також устатковані прожекторними установками. Перебуваючи на одній з вогневих позицій, особисто спостерігав роботу екіпажів цих мобільних вогневих груп під час нападу ворожих безпілотників. Але щоб українське небо було більш захищеним, необхідна додаткова допомога від західних партнерів", - зазначив командувач.

Обстріли Сумської області

Нагадаємо, що частина Сумської області у перший місяць повномасштабної війни була захоплена російськими військами. Після звільнення території окупанти продовжують обстрілювати регіон з території РФ.

Росіяни застосовують проти мирного населення артилерію, дрони та міномети. Майже щодня окупанти атакують прикордонні території Сумської області.

Зокрема, 17 липня російські війська влаштували обстріл Білопілля Сумської області з артилерії. Ворог атакував центр міста, коли там було багатолюдно. Також повідомлялося про влучення на територію частини ДСНС.

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Сумська областьПВОВійна Росії проти України