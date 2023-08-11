Наєв показав, як українські військові зміцнюють кордон (відео)

"Зокрема на ділянці кордону на території Рівненської області збільшено кількість спостережних постів, утворено нові опорні позиції, відрито більше 15 нових опорних позицій, укладено десятки тисяч мін і серед них не менше 20% - це протипіхотні міни в керованому варіанті", - розповів він.

Під час перебування на позиціях командувач поспілкувався з командирами та їх підлеглими.

"Ми намітили, що ще додатково необхідно зробити, а також, яку конкретну допомогу бійцям необхідно надати для того, щоб зміцнити позиції та підвищити ефективність наших оборонних спроможностей", - додав Наєв.

Чи є загроза на цьому напрямку?

Як повідомив командувач, на цьому напрямку зараз немає ознак того, що ворог готується до наземної наступальної операції. Що буде в майбутньому ніхто стверджувати не може.

"На даний час загрози немає, але вона може утворитися надалі. І для того, щоб починаючи з цього дня ворогові створити необхідні сили і розпочати тут наступальні дії, йому знадобиться не менше півтора місяця", - зазначив генерал-лейтенант Наєв.

Ситуація у прикордонних регіонах

Зазначимо, що Україна посилила заходи щодо зміцнення прикордонних районів України після того, як засновник ПВК "Вагнера" провалив свій похід на Москву, не дійшовши до російської столиці 200 км. Найманці "Вагнера" осіли на території Білорусі. Зокрема, раніше Наєв перевірив оборону українських військ на північних рубежах одразу в трьох областях - у межах Житомирського, Рівненського та Волинського напрямів.

Нагадаємо, 1 серпня російська ДРГ пішла на прорив у районі Семенівської громади Чернігівської області. Окупанти намагалися прорватися на українську територію з боку Росії. Пізніше Наєв розповів, що за місяць ЗСУ на півночі ліквідували чотири ворожі ДРГ.

А в Сумській області оголосили евакуацію з 5-кілометрової прикордонної зони з Росією. Вона пов'язана зі збільшенням артилерійських обстрілів і спроб російських ДРГ, що почастішали, прорватися на територію України.