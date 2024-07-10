ua en ru
Ср, 10 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Необычайная жара. Синоптики дали прогноз на сегодня

Украина, Среда 10 июля 2024 07:00
UA EN RU
Необычайная жара. Синоптики дали прогноз на сегодня Фото: какой будет погода в Украине 10 июля (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 10 июля, в Украине жара достигнет 40° тепла. При этом без дождей не обойдется.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Сухая жаркая погода, лишь днем ​​в Закарпатье и в северо-восточной части местами кратковременный дождь, гроза.

Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура в южной части, восточных, Днепропетровской и Кировоградской областях днем ​​сильная жара 35-39°, в Николаевской и Херсонской областях местами чрезвычайная жара 40°; на остальной территории днем ​​29-34°.

Погода в Киеве и области

Сухая жаркая погода с температурой днем ​​29-34°; в Киеве днем ​​31-33°. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Необычайная жара. Синоптики дали прогноз на сегодня

Погода в Украине 10 июля (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Украине

Синоптики прогнозировали в Украине рекордную жару, местами до 40° тепла с понедельника, 8 июля.

По данным синоптиков, жара будет продолжительной. Ее пик, по информации синоптика Наталки Диденко, стоит ждать 14-17 июля.

Подробнее о погоде на текущую неделю - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине Погода Погода в Киеве
NEWS
Пять шагов и время. Что нужно Украине для прорыва на фронте: мнение эксперта
Пять шагов и время. Что нужно Украине для прорыва на фронте: мнение эксперта
DAILY
В тени Трампа. Что будут обсуждать на саммите НАТО в Вашингтоне и чего ждать Украине
Роман Кот, Милан Лелич В тени Трампа. Что будут обсуждать на саммите НАТО в Вашингтоне и чего ждать Украине