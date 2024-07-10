Необычайная жара. Синоптики дали прогноз на сегодня

Фото: какой будет погода в Украине 10 июля (Getty Images)

Сегодня, 10 июля, в Украине жара достигнет 40° тепла. При этом без дождей не обойдется.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Сухая жаркая погода, лишь днем ​​в Закарпатье и в северо-восточной части местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура в южной части, восточных, Днепропетровской и Кировоградской областях днем ​​сильная жара 35-39°, в Николаевской и Херсонской областях местами чрезвычайная жара 40°; на остальной территории днем ​​29-34°. Погода в Киеве и области Сухая жаркая погода с температурой днем ​​29-34°; в Киеве днем ​​31-33°. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Погода в Украине 10 июля (facebook.com/UkrHMC)