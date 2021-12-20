Надвигаются морозы. Киев открывает пункты обогрева: адреса

Пункты обогрева открыты согласно решению Постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА. Это связано с прогнозом синоптиков, что ночью в столице температура воздуха снизится до 9-11 градусов мороза. Морозная погода продержится несколько дней. Потому пункты обогрева населения будут функционировать на время усложнения погодных условий.

Все нуждающиеся в помощи могут прийти в пункты обогрева. Они размещаются в помещениях коммунальных предприятий, больницах, территориальных центрах социального обслуживания.

В некоторых пунктах можно получить первую медицинскую помощь, выпить горячего чая, а несколько пунктов имеют банки одежды, где при необходимости можно взять себе теплую одежду и обувь.

Кроме того, в Дарницком и Соломенском районе, где расположены Пригородный вокзал "Дарница" и станция "Киев-Пассажирский", усилят работу социальные патрули.