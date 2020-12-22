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Надвигается мокрый снег: Киев предупредили о непогоде

Автор: Дмитрий Левицкий

В Киеве в ближайшие три дня ожидается осложнение погодных условий. Завтра, 23 декабря, по прогнозу синоптиков, в столице будет идти мокрый снег.

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Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Синоптики предупреждают, что завтра с утра до вечера в Киеве будет идти мокрый снег. Наиболее интенсивные осадки ожидают днем. Осадки также прогнозируют 24 и 25 декабря.

Кроме того, завтра в столице температура воздуха будет колебаться от +1 до -3 градусов, а в следующие два дня термометры будут показывать от +5 до -1, поэтому на дорогах возможна гололедица.

Напомним, сегодня в Украине ухудшились погодные условия. В Киевской и Ивано-Франковской областях прогнозировали туманы, а в Донецкой, Запорожской и Херсонской областях шел снег.

Также сегодня в Карпатах объявили штормовое предупреждение. Туристов призвали отказаться от походов в горы.

Добавим, недавно в Украинском гидрометцентре рассказали, какой будет погода на Новый год. По данным синоптиков, ожидается типичная для последних лет погода.

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