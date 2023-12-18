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Надважливий данк зіркового ветерана гарантував перемогу "Фінікса": момент дня в НБА

Фінікс, Понеділок 18 грудня 2023 10:58
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Надважливий данк зіркового ветерана гарантував перемогу "Фінікса": момент дня в НБА Фото: Кевін Дюрант опинився на висоті (twitter.com/Suns)
Автор: Антон Федорців

Універсальний форвард "Фінікс Санз" Кевін Дюрант опинився нагорі підбірки найкращих миттєвостей ігрового вечора в Національній баскетбольній асоціації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA.

Досвідчений американець відіграв провідну роль у протистоянні з "Вашингтоном". За рахунку 107:106 на користь "Санз" він сміливо пішов атакувати кошик, утік від одного опонента та потужно поклав згори з-під іншого.

Зрештою, "Фінікс" здобув домашнюю перемогу (112:108). Команда Дюранта тепер закріпилася на 10-й сходинці Західної конференції НБА та проходить у плей-офф. Натомість "Візардс" – передостанні на Сході.

Саме Дюрант став найрезультативнішим на паркеті. Він набрав 28 очок, зробив 5 підбирань і віддав 5 передач. У складі ж "Вашингтона" найкращим став центровий Деніел Геффорд із дабл-даблом (26 пунктів, 17 підбирань).

Хто такий Кевін Дюрант

Уродженець міста Вашингтон, на студентському рівні виступав за "Тексес Лонгхорнс". На драфті НБА-2007 обраний "Сіетл Суперсонікс" під 2-м номером.

Під егідою асоціації дебютував у сезоні 2007/08 і став Новачком року. Після сезону виступів переїхав разом із командою до Оклахоми. Перед кампанією 2016/17 перебрався до "Голден Стейта". Завоював із "Ворріорз" два чемпіонські титули, двічі був визнаний MVP фінальної серії (2017, 2018). MVP сезону-2014, чотириразовий найкращий снайпер регулярки, тричі олімпійський чемпіон.

Пропустив сезон 2019/20, а з 2020-го виступав за "Бруклін". Проводить перший повний сезон у складі "Фінікса", куди перейшов у лютому цьогоріч. За межами майданчика займається благодійністю.

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