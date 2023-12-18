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Сверхважный данк звездного ветерана гарантировал победу "Финикса": момент дня в НБА

Финикс, Понедельник 18 декабря 2023 10:58
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Сверхважный данк звездного ветерана гарантировал победу "Финикса": момент дня в НБА Фото: Кевин Дюрант оказался на высоте (twitter.com/Suns)
Автор: Антон Федорцив

Универсальный форвард "Финикс Санз" Кевин Дюрант оказался наверху подборки лучших мгновений игрового вечера в Национальной баскетбольной ассоциации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA.

Опытный американец сыграл ведущую роль в противостоянии с "Вашингтоном". При счете 107:106 в пользу "Санз" он смело пошел атаковать корзину, убежал от одного оппонента и мощно уложил сверху из-под второго.

В конце концов "Финикс" одержал домашнюю победу (112:108). Команда Дюранта теперь закрепилась на 10-й строчке Западной конференции НБА и проходит в плей-офф. В свою очередь "Уизардс" – предпоследние на Востоке.

Именно Дюрант стал самым результативным на паркете. Он набрал 28 очков, сделал 5 подборов и отдал 5 передач. В составе "Вашингтона" лучшим стал центровой Дэниел Гэффорд с дабл-даблом (26 пунктов, 17 подборов).

Кто такой Кевин Дюрант

Уроженец города Вашингтон, на студенческом уровне выступал за "Техас Лонгхорнс". На драфте НБА-2007 выбран "Сиэтл Суперсоникс" под 2-м номером.

Под эгидой ассоциации дебютировал в сезоне 2007/08 и стал Новичком года. После сезона выступлений переехал вместе с командой в Оклахому. Перед кампанией 2016/17 перебрался в "Голден Стэйт". Завоевал с "Уорриорз" два чемпионских титула, дважды был признан MVP финальной серии (2017, 2018). MVP сезона-2014, четырехкратный лучший снайпер регулярки, трижды олимпийский чемпион.

Пропустил сезон 2019/20, а с 2020-го выступал за "Бруклин". Проводит первый полный сезон в составе "Финикса", куда перешел в феврале этого года. За пределами площадки занимается благотворительностью.

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