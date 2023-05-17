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"Надто повільно". У Зеленського закликають прискорити визнання РФ спонсором тероризму

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Київ, Середа 17 травня 2023 13:03
"Надто повільно". У Зеленського закликають прискорити визнання РФ спонсором тероризму Фото: радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк (president gov ua)
Автор: Наталія Юрченко

Росію потрібно визнати державою-спонсором тероризму, аби обмежити її торгівлю та вплив у світі. Процес визнання варто пришвидшити.

Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter.

Він зазначив, що Росія де-факто вже давно довела, що є країною-терористом. Подоляк наголосив, що тепер країни, натякаючи на США, повинні визнати РФ хоча б спонсором тероризму.

За його словами, цей статус остаточно закриє для Росії багато важливих можливостей: торгівлю з "нейтральними країнами", участь у глобальних заходах, ініціативність у міжнародних платформах.

Подоляк наголосив, що недавно країни боялися обговорювати цей процес, а зараз триває підготовка до відповідних рішень. Він закликав прискорити цю процедуру.

"Єдине, про що шкодуємо, - надто повільно. Росію потрібно обов'язково й демонстративно вивести у "спеціальний карантин" і різко обмежити можливості поширювати свою отруту", - додав радник голови ОП.

Нагадаємо, держсекретар США Ентоні Блінкен не виключив, що Вашингтон може визнати Росії державою-спонсором тероризму.

Раніше Блінкен відкидав таку можливість і пояснював, що це може призвести до небажаних наслідків.

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Російська Федерація Сполучені Штати Америки Офіс президента Михайло Подоляк
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