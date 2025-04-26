НАДПУ закликало УЗ не підвищувати тарифи на вантажні перевезення

Згідно із заявою асоціації, якщо рішення набуде чинності, це може призвести до додаткових витрат у розмірі 17,5 млрд грн для промисловості вже до кінця року.

"У такому разі за останні три роки війни вартість залізничних перевезень зросте вже більше ніж на 100%. Таке підвищення тарифів створить критичний тиск на підприємства, особливо в гірничо-металургійному та вугледобувному комплексах: ГМК може втратити 6,4 млрд грн додаткових витрат, вуглевидобувні компанії - ще 1,6 млрд грн", - зазначається в повідомленні.

У НАДПУ також перелічили наслідки для економіки та бізнесу: зростання собівартості продукції, що приведе до зниження конкурентоспроможності на світових ринках, скорочення обсягів видобутку та перевезень, та можливі простої підприємств. Окрім того, для УЗ є ризик втрати вантажообігу - компанії змушені будуть шукати альтернативні логістичні маршрути. В асоціації також вказують на імовірність погіршення соціально-економічної ситуації в регіонах, оскільки під загрозою опиняться тисячі робочих місць.

"Ми не заперечуємо необхідність стабілізації "Укрзалізниці". Але вважаємо, що таке різке підвищення тарифів - не єдиний шлях", - наголосили у НАДПУ.

Як відомо, УЗ хоче підвищити тариф на вантажні перевезення відразу на 37%, щоб покрити збитки від пасажирських перевезень.