У НАДПУ закликали УЗ відмовитися від підвищення тарифу на вантажні перевезення

"Замість того, щоб спрямовувати свої зусилля на оптимізацію витрат та покращення ефективності своєї діяльності, керівництво УЗ обирає шлях необґрунтованого збільшення тарифів на вантажні перевезення. За офіційною звітністю за 2023 рік, УЗ отримала прибуток у розмірі +5,0 млрд грн, проте вже планує необґрунтовано збільшити витрати так, що в 2025 році хоче загнати підприємство в збитки на -20 млрд грн. Це є прямим наслідком відсутності реформ та неефективного управління", - заявили у асоціації.

Там висловили переконання, що основна проблема УЗ – не у тарифах на вантажні перевезення, які залишаються рентабельними (27% у 2023 році), а у постійному рості витрат, відсутності ефективного управління та пасажирських перевезеннях, чиї збитки в 2024 році можуть сягнути 20 млрд грн.

"УЗ намагається приховати реальне повзуче зростання тарифів під маскою "уніфікації". Така уніфікація руйнує стимули для підвищення ефективності вантажовідправлень. Замість заохочення укрупнення вагонних партій та покращення ритмічності відвантаження, УЗ створює умови, які тільки збільшують витрати на утримання надлишкового персоналу та зайвої інфраструктури. Це робить УЗ хронічно неконкурентоспроможною в порівнянні з автомобільним транспортом та іншими видами перевезень", - кажуть у НАДПУ.

Крім того, підвищення тарифів на вантажні залізничні перевезення загрожує Україні руйнуванням інвестиційного клімату: великі інвестори у добувну галузь України шукають стабільні та передбачувані умови для ведення бізнесу, а необґрунтоване підвищення тарифів створює непотрібні ризики, вказують у Асоціації.

"Укрзалізниця" не реформується та не шукає додаткових джерел доходу, лише проїдає кожне чергове підвищення тарифу. Замість того, щоб знижувати витрати та залучати нові вантажі, УЗ обирає найпростіший але недалекоглядний шлях – підвищення тарифів, що завдає удару по економіці країни, особливо в такі важкі часи", - заявили у НАДПУ.

Зазначається, що замість підвищення, потрібно оптимізувати постійні витрати УЗ та залучити додаткові вантажі на залізницю, а також привести собівартість перевезень до фактично понесених витрат

Як відомо, УЗ заробила за півроку понад 3 млрд гривень, але на кінець року заявила про очікування понад 2 млрд грн збитків. Звідки візьмуться збитки, у компанії не пояснюють, але заявили, що треба підвищувати тариф на вантажні перевезення.

Натомість у Європейській Бізнес Асоціації заявили, що "Укрзалізниці" варто було б зосередитись не на підвищенні тарифів, а на зростанні своєї вантажної бази та скороченні витрат (наприклад, операційних), що значно зросли за останній період.