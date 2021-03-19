"Надо спасать жизни людей": Кличко объяснил, почему вводит локдаун

Карантин в Киеве необходим, чтобы спасти жизни и здоровье людей, ведь количество больных в столице растет.
Об этом заявил Виталий Кличко во время онлайн-брифинга.
"Всего в стационарах города сегодня лечатся 3453 больных коронавирусом. По сравнению с январем этого года заболеваемость увеличилась почти в два раза. И продолжает расти. Летальность от вируса - в полтора раза", - отметил Кличко.
Лидер партии "Удар" подчеркнул, что его решения продиктованы не погоней за рейтингом, а ответственностью за жизнь и здоровье киевлян.
"Я понимаю, сколько недовольных людей. Я понимаю, что всем сложно, но мы должны преодолеть этот вызов. Я тоже не в восторге от локдауна. Но политика - это и умение брать на себя ответственность, несмотря на цифры различных персональных рейтингов. Сейчас не до них! На кону - жизнь. Прошу всех понять это и ответственно относиться к ситуации", - призвал Кличко.
Он также заверил, что последствия игнорирования ситуации могут быть катастрофическими.
"Наша задача - сохранить здоровье и жизни киевлян. Поэтому, чтобы приостановить такое стремительное расползание болезни, чтобы не легла медицинская система, мы были вынуждены принять решение о строгие ограничения. Если этого не сделать, последствия могут быть катастрофическими", - отметил он.
Напомним, 18 марта власти Киева приняли решение усилить карантин в городе с 20 марта по 9 апреля включительно из-за коронавируса. В столице наблюдается ухудшение эпидемиологической ситуации.
Ранее секретарь Киевсовета Владимир Бондаренко в комментарии РБК-Украина сообщил, что ситуация в Киеве очень сложная. В больницах свыше 3,5 тысячи человек, из которых 71% в тяжелом состоянии, сказал он.