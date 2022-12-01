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Надходження скоротилися: скільки трудові мігранти перевели в Україну з початку року

Фото: з початку року в Україну надійшло понад 11,1 млрд доларів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Обсяг приватних переказів в Україну з-за кордону за жовтень 2022 року становив 1,125 млрд доларів. Це на 2,9% менше, ніж роком раніше (1,159 млрд доларів).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України (НБУ).

За даними НБУ за січень-жовтень 2022 року в Україну надійшло 11,074 млрд доларів, що на 3,8% менше, ніж роком раніше (11,507 млрд доларів).

Зазначимо, трудові мігранти 2021 року перевели в Україну рекордну суму 15,026 млрд доларів, що на 25,4% більше, ніж роком раніше (11,980 млрд доларів).

Національний банк України у жовтні покращив прогноз обсягу приватних переказів в Україну у 2022 році з 12,6 млрд доларів до 13,9 млрд доларів. На 2023 рік прогноз підвищений з 13,1 млрд доларів до 16,4 млрд доларів. 2024 року очікується 13,8 млрд доларів.

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Національний банк України