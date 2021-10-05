Надежда и кошмар человечества: как роботы завоевывают мир

Роботы и искусственный интеллект уже стали неотъемлемой частью нашей жизни. Созданные для помощи человеку, они постепенно готовы вообще оставить его не у дел. К чему готовиться людям в совместном будущем с умными машинами, способными принимать решения без нашего участия, – читайте ниже в материале РБК-Украина.

Начнем с анекдота. Недалекое будущее, человек садится в беспилотное такси и удивленно восклицает: "Ничего себе, автономный автомобиль без водителя!". А машина в ответ: "Знаете, вообще-то я искусственный интеллект для сложных бизнес-процессов. А такси это так, для души…".

Писатели-фантасты XX века живописали будущее, в котором роботы возьмут на себя рутинный и неблагодарный труд, оставив человеку решение творческих и научных задач. Поначалу так оно и было – сварочные роботы бодро клепали кузова машин, а довольные автопроизводители подсчитывали прибыли. Правда, при этом выросла безработица, но кто же выступит против технического прогресса? Его не остановить!

В мире существуют десятки трактовок понятия "робот". Некоторые относят к ним даже автоматические кофеварки и телеуправляемые игрушки. Вот что указано в отчете ЮНЕСКО о робоэтике за 2017 год: роботы – это мобильные устройства, способные воздействовать на внешний мир и обмениваться с ним информацией, а также принимать самостоятельные решения без участия человека. Они и принимают.

Вкалывают роботы

Со временем роботы успешно освоили "смежные" специальности: помощников по дому, поваров и посудомойщиков, грузчиков на складах Amazon, медсестер в техасских больницах… Они научились даже брать мазки и делать тесты на коронавирус без участия человека.

Корейский гигант Hyundai, выпускающий автомобили, морские суда, станки, локомотивы и электронную технику, в начале этого года приобрел знаменитого разработчика роботов Boston Dynamics. Одно из самых известных его творений – робопес Spot – универсальная машина, способная выполнять практически любые задачи: от определения уровня радиации в Чернобыльской зоне до участия в боевых действиях.

В американской страховой компании Farmers Insurance его приняли на должность… оценщика ущерба. Оснащенный дополнительными датчиками и камерами, в том числе с обзором на 360 градусов, робот будет трудиться в местах, пострадавших от ураганов, лесных пожаров, землетрясений, торнадо и т.д. Вооруженный программным обеспечением для сбора и документирования данных Spot будет скрупулезно оценивать нанесенный катаклизмами ущерб. Способен он справляться и с бытовыми авариями.

Сам же концерн Hyundai начинает выпуск охранных робопсов, получивших общее название Factory Safety Service Robot. Один из них уже приступил к патрулированию и охране южнокорейского завода Kia.

Механический пес Спот стал одним из самых известных роботов (фото: Getty Images)

Модифицированная под новые задачи версия Спота способна анализировать потенциально опасные ситуации и предупреждать о них службу безопасности. Например, он проверяет, заперты ли двери, распознает чужаков и способен обнаруживать очаги возгорания еще до того, как возникнет пожар – для этого он дополнительно оснащен тепловизором и 3D-лидаром.

Четвероногий охранник может перемещаться в узких пространствах, а также находить "слепые зоны", недоступные человеческому глазу. Робот может работать как в автономном режиме, так и под непосредственным управлением оператора. Более того – к системе управления можно подключить несколько робопсов, чтобы обеспечить одновременный контроль сразу за несколькими зонами.

В ходе тестовой эксплуатации инженеры оценят эффективность робостража и при необходимости внесут изменения в конструкцию и программное обеспечение. В дальнейшем концерн Hyundai собирается выпустить охранного робопса в свободную продажу. Сигнализация и охранные фирмы будут не нужны, сторожить ваше имущество и автомобиль будет, как в былые времена, верный пес – только механический, более сообразительный и неподкупный.

По словам вице-президента Hyundai Motor Эйсуна Чунга, в будущем на производство роботов будет приходиться 20% бизнеса концерна. Вот только не получится ли так, что производственные планы будет принимать совет рободиректоров?

Еще дальше корейцев продвинулись в Сингапуре: с начала сентября 2021 года центральные улицы города-государства начали патрулировать робокопы. До середины октября роботы-полицейские будут использоваться лишь для наблюдения и предупреждений. О том, что будет потом, власти умалчивают.

Война машин

Помните кадры из фантастического триллера "Терминатор 2", когда по полю боя шагают боевые роботы, а с неба поливают огнем дроны? Сегодня это уже, считай, реальность. Год назад израильским роботом-пулеметом, по информации NYT, был убит "отец" иранской ядерной программы Мохсен Фахризаде.

Устройство весом около тонны было разобрано "до винтика", ввезено разными маршрутами в Иран и вновь собрано внутри автомобиля, оборудованного камерами кругового обзора. Проблема была в том, что задержка сигнала управления со спутника достигала 1,6 секунды – за это время быстро движущийся автомобиль успел бы уехать с линии огня. Потому, по информации американского издания, в "Моссаде" задействовали искусственный интеллект на основе нейросети.

Кроме всего прочего, ИИ учитывал возможную тряску и маневрирование автомобиля. В итоге оператор дал лишь разрешение на открытие огня, а все остальное робот сделал сам. После чего пикап дистанционно взорвали.

Роботов уже давно применяют на войне (фото: Getty Images)

И это лишь один эпизод стремительной роботизации военной отрасли, где цели и возможности у разработчиков куда шире и более амбициозные, чем в гражданской сфере. Вот самые свежие новости "военторга":

- Беспилотник Boeing впервые заправил в воздухе истребитель F-35;

- Hyundai начала поставки беспилотных военных машин;

- Израиль первым в мире применил группу боевых дронов, управляемую ИИ;

- Южная Корея запускает роботов на рельсах для контроля границы с КНДР;

- Боевые дроны начали выслеживать и атаковать противника без вмешательства человека.

А тут еще и компания Samsung Electronics предлагает скопировать строение человеческого мозга для создания нового поколения нейроморфных процессоров. Этот подход позволит ускорить разработку систем искусственного интеллекта, способных самообучаться и адаптироваться к меняющимся условиям.

Работы убавляется – проблем прибавляется

А что же станет с людьми, чьи рабочие места займут роботы? По расчетам Мирового банка, к 2033 году в США под натиском роботизации число рабочих мест может сократиться на 47%, в Китае и вовсе – на 77%.

Международная организация труда утверждает, что даже в таких странах, как Индонезия, Филиппины, Вьетнам и Таиланд, где на производствах традиционно высока доля ручного труда, не у дел останутся до 56% работников. В лучшем случае они смогут найти применение на временных или сезонных работах либо перебиваться случайными заработками.

Роботы постепенно заменяют людей на производствах (фото: Getty Images)

Впрочем, до массовой безработицы еще далеко, а вот правовые коллизии возникают уже сейчас. Человечество не поспевает за техническим прогрессом и это хорошо видно на примере беспилотных автомобилей. Они давно уже ездят по дорогам, периодически попадая в аварии и даже сбивая людей насмерть, хотя юридической базы для их использования до сих пор нет.

Одна из самых сложных и запутанных правовых проблем робототехники – кто несет ответственность за возможный ущерб: человек-владелец, производитель или сам робот? И как будет компенсироваться ущерб: людьми, организациями или специально созданными для таких случаев страховыми фондами?

Можно копнуть еще глубже и обсудить, кому принадлежит созданная роботом интеллектуальная собственность или даже его гражданские права. Но масштабно этими вопросами еще никто не задавался.

Я и робот

Все это буйство научно-технического прогресса заслонило ключевой аспект проблемы – отношения людей и роботов. Недавно технический гигант Bosch придумал целый этический кодекс для разработчиков искусственного интеллекта. Согласно этому документу, ИИ не должен принимать решения, влияющие на людей, без привлечения самого человека. Более того – он должен служить людям всего лишь инструментом. Однако не все так просто.

Роботы становятся нянями и сиделками (фото: Getty Images)

Представьте: из-за непослушания родитель дает своему ребенку легкий шлепок в присутствии робота-няни. Какими должны быть действия машины? Спеленать взрослого в смирительную рубашку (физический вред человеку причинять нельзя), решить, что это игра и тоже приложиться механическим манипулятором, отвести объективы в сторону и сделать вид, что ничего не произошло? Сами-то сможете однозначно определить, был это шутливый подзатыльник или насилие над несовершеннолетним?

На фоне грядущего водоворота юридических и этических проблем, культовая "Матрица" с ее простыми и ясными решениями выглядит детской игрой в виртуальной песочнице. Будущее людей и андроидов туманно и неопределенно. Но ясно одно – этого рободжина уже не загонишь обратно в бутылку. И всем нам нужно готовиться сожительствовать с ним. Прямо сейчас.