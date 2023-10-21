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"Мають великий вплив на бої". Умєров подякував Остіну за передачу ATACMS

Субота 21 жовтня 2023 18:42
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"Мають великий вплив на бої". Умєров подякував Остіну за передачу ATACMS Фото: міністр оборони України Рустем Умєров (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Міністр оборони України Рустем Умєров провів переговори з главою Пентагону Ллойдом Остіном. Зокрема, український чиновник подякував колезі за надання Україні ракет ATACMS.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Умєрова у Twitter.

"Поінформував свого американського колегу про ситуацію на полі бою. Подякував керівництву США і особисто міністру Остіну за надання Україні систем ATACMS. Це має великий вплив на бойову обстановку", - повідомив він.

ATACMS для України

Цього тижня українські захисники завдали ракетних ударів по аеродромах у тимчасово окупованих Луганську та Бердянську.

Пізніше видання The Wall Street Journal повідомило, що Сили оборони використовували для атаки далекобійні американські ракети ATACMS. Цю інформацію підтвердив президент Володимир Зеленський.

За даними ЗМІ, загалом Україні передали 20 таких ракет.

Але, як зазначав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, постачання ATACMS відбуватиметься на постійній основі.

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