UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Надавав дані про ядерні програми: в Ірані стратили британського шпигуна

Фото: в Ірані стратили британського шпигуна (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Колишнього заступника міністра оборони Ірану Алірезу Акбарі, який був шпигуном і протягом десятиліття надавав Великій Британії цінні розвідувальні дані про іранські ядерні та військові програми, стратили в січні 2023 року.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на The New York Times.

Видання зазначає, що чоловік довгий час жив подвійним життям. Ділитися інформацією з британською розвідкою він почав ще в 2004 році. У квітні 2008 року Британія отримала і передала Ізраїлю та західним спецслужбам розвідувальні дані про "Фордо" – об'єкт зі збагачення урану глибоко в підземному військовому комплексі, який був частиною зусиль Ірану зі створення ядерної бомби. Це змінило уявлення світу про ядерну програму Тегерану.

У публікації NYT йдеться, що в 2019-му влада Ірану отримала інформацію від російської розвідки, що Акбарі розкрив існування таємної іранської програми зі створення ядерної зброї далеко в горах поблизу Тегерана.

У січні 2023 року, трохи більше ніж через три роки після арешту Акбарі, іранська влада оголосила, що він був шпигуном. Британія ніколи публічно не визнавала, що Акбарі, який отримав британське громадянство у 2012 році, працював на них.

Раніше ми писали, в рамках операції по забезпеченню дотримання санкцій США конфіскували іранську нафту на танкері в морі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ВеликобританіяІранЯдерна зброя