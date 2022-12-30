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Надання Україні необхідної зброї - це найшвидший шлях до миру, - генсек НАТО

Фото: генсек НАТО Єнс Столтенберг (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

У НАТО закликали Німеччину та інші країни Альянсу продовжити постачання зброї Україні. Оскільки це найшвидший шлях до миру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генсека НАТО Єнса Столтенберга в інтерв'ю Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Також він заявив, що вважає

HIMARS

Додамо, перед цим США оголосили про черговий пакет військової допомоги Україні. Крім того, до нього увійшла система протиракетної оборони Patriot.

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