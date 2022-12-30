Надання Україні необхідної зброї - це найшвидший шлях до миру, - генсек НАТО

У НАТО закликали Німеччину та інші країни Альянсу продовжити постачання зброї Україні. Оскільки це найшвидший шлях до миру.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генсека НАТО Єнса Столтенберга в інтерв'ю Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Також він заявив, що вважає
HIMARS
Додамо, перед цим США оголосили про черговий пакет військової допомоги Україні. Крім того, до нього увійшла система протиракетної оборони Patriot.
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