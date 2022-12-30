Надання Україні необхідної зброї - це найшвидший шлях до миру, - генсек НАТО

Також він заявив, що вважає

HIMARS

Додамо, перед цим США оголосили про черговий пакет військової допомоги Україні. Крім того, до нього увійшла система протиракетної оборони Patriot.

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