Надаль вылетел от хорвата из второй сотни в 1/16 финала турнира в Цинциннати

Несеянный Борна Чорич стал непреодолимым барьером для экс-первой ракетки мира Рафаэля Надаля во втором круге престижного турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов в штате Огайо.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

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Титулованный испанец столкнулся с яростным сопротивлением 25-летнего соперника со старта матча. Балканец не только играл на равных с Надалем, но и по отдельным показателям, например эйсам, превзошел его. Неудивительно, что первый сет закончился тай-брейком.

Теннисная звезда проиграл 4 розыгрыша на собственной подаче при только трех выигранных у Чорича и заслуженно уступил в партии (9:11). Второй сет по сценарию какое-то время напоминал первый. Но в середине партии хорват оформил брейк и вырвался вперед, а Надаль ликвидировать дефицит очков уже не сумел.

Наконец решающий сет испанский теннисист снова провел немного хуже Чорича. Надаль совершил лишь две непринужденные ошибки, но балканец обошелся без них. А еще один брейк, снова в середине партии, привел к неожиданному итоговому поражению звезды.

В следующем раунде Чорич встретится с еще одним испанцем – Роберто Баутистой-Агутом. 34-летний теннисист ранее отправил на трибуны турнира в Цинциннати аргентинца Черундоло и американца Гирона.