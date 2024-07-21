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Надаль програв перший за два роки тенісний фінал

Бостад, Неділя 21 липня 2024 18:29
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Надаль програв перший за два роки тенісний фінал Фото: Рафа Надаль повернувся на корт (x.com/NordeaOpen)
Автор: Антон Федорців

Іспанець Рафаель Надаль поступився у фіналі Swedish Open португальському тенісисту Нуну Боргешу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Swedish Open, фінал

Боргеш – Надаль – 2:0 (6:3, 6:2)

Піренейська битва стартувала яскраво. У стартових шести геймах п'ять разів узяв гору тенісист, який приймав подачі. Переможцем із цього протистояння став Боргеш, який повів 4:2. Далі португалець зосередився на власних подачах і закрив сет за 47 хвилин.

У другій партії Надаль спромігся діяти на рівних лише в дебюті (2:2). Далі молодший на 11 років опонент повністю заволодів ініціативою. Боргеш зіграв якісно і на власних, і на чужих подачах і доволі швидко з двома брейками завершив матч перемогою.

Для першої ракетки Португалії тріумф у шведському Бостаді став першим на рівні ATP. Завдяки тріумфу на Swedish Open він підніметься на 9 сходинок угору в рейтингу Асоціації тенісистів-професіоналів. Для Боргеша 42-га позиція стане найвищим досягненням у кар'єрі.

Тим часом Надаль зіграв перший з літа 2022 року фінал. Титулований іспанський тенісист після проблем зі здоров'ям намагається набрати форму перед Олімпійськими іграми. Тенісний турнір у Парижі відбудеться на улюбленому покритті Надаля – ґрунті.

До слова, раніше розібрали унікальність тріумфу Алькараса на Вімблдонському турнірі.

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Теніс Рафаэль Надаль
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