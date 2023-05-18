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Надаль анонсував завершення кар'єри: відомі терміни

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Четвер 18 травня 2023 18:38
Надаль анонсував завершення кар'єри: відомі терміни Фото: Рафа Надаль незабаром піде з великого спорту (atptour.com)
Автор: Антон Федорців

Про наміри завершити професіональні виступи оголосив колишній перший номер світового рейтингу Рафаель Надаль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tennis.

Іспанська зірка вирішив остаточно зачохлити ракетку після сезону-2024. Він також підтвердив, що не зможе виступити на "Ролан Гарросі" цьогоріч через проблеми зі здоров'ям.

"Моя мета та бажання – взяти паузу, щоб насолодитися наступним сезоном, який, вочевидь, буде моїм останнім у професіональному турі. Не можу стовідсотково гарантувати, що буде саме так. Але маю такий задум", – зізнався Надаль.

Піренеєць пропустить Відкритий чемпіонат Франції вперше з 2004 року. "Ролан Гаррос" – улюблений турнір Великого шолома для нього. Жива легенда тенісу тріумфував на паризьких кортах рекордні 14 разів.

Хто такий Рафа Надаль

Уродженець Майорки, потрапив до туру в 2001 році. Здобув 92 титули в кар'єрі, вважається королем ґрунтових турнірів.

Іспанець виграв 22 турніри Великого шолома та ділить із сербом Джоковічем першість за кількістю таких перемог. На Олімпійських іграх-2008 виграв "золото" в одиночному розряді, а на Олімпіаді-2016 – у парі. За роки виступів заробив понад 134,5 млн доларів призових.

Вболіває за мадридський "Реал", любить грати в гольф. У 2011 році опублікував автобіографію "Рафа – моя історія".

До слова, торік Федерер завершив професіональну кар'єру після Кубка Лейвера.

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