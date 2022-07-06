Надаль после более чем 4-часового поединка пробился в полуфинал Уимблдонского турнира

Уимблдон-2022, мужчины, 1/4 финала

Фриц – Надаль – 2:3 (6:3, 5:7, 6:3, 5:7, 6:7)

Гарин – Кирьос – 0:3 (4:6, 3:6, 6:7)

Первый сет Надаль отдал неожиданно легко. Хотя начал испанец с брейка, а дальше соперники шли ровно. Но в концовке Фриц почти без сопротивления взял два гейма на подачах 2-разового победителя Уимблдона. Зато вторая партия была очень ожесточенной – Надаль таки дожал оппонента, взяв подачу Фрица при счете 6:5.

А вот третий сет снова прошел по сценарию американского теннисиста, легко переигравшего Надаля за 34 минуты (6:3). После такого повтор сюжета второй партии в четвертом сете уже даже не удивил. Испанец потратил почти час, чтобы сломить сопротивление младшего соперника.

В конце концов выяснять судьбу матча Фрицу и Надалю пришлось в решающей пятой партии. Апогея драма достигла в середине сета. При счете 3:3 испанец оформил брейк, но американец сразу ответил взаимностью. Дошло до тай-брейка, где более опытный Надаль был безжалостным – 10:4.

Тем временем Кирьос потратил на победу минимально необходимые три сета. Правда, фактически в каждом из них австралийцу пришлось приложить немалые усилия для успеха. Так, свои 11 невынужденных ошибок в первой партии 27-летний теннисист перекрыл пятью эйсами и более активной игрой.

Второй сет оказался самым простым. Кирьос грубо не ошибался, стабильно брал геймы на своей подаче и сделал один брейк посреди партии, чего и хватило для комфортной победы (6:3). А вот в последнем сете Гарин бился до последнего. Однако там австралиец дожал соперника на тай-брейке (7:5) за 59 минут.

Итак, в полуфиналах встретятся Джокович – Норри и Кирьос – Надаль. Матчи 1/2 финала Уимблдонского турнира запланированы на 8 июля.