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Начинается гонка: Blue Origin и Sierra Space также планируют создать космическую станцию

Автор: Валерия Полищук

Компании Blue Origin и Sierra Space объявили о планах построить космическую станцию, которая будет построена на низкой околоземной орбите на коммерческой основе. Она должна начать функционировать в период между 2025 и 2030 годами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Blue Origin.

"Станция Orbital Reef откроет следующую главу в исследовании и освоении космоса человеком, способствуя развитию динамичной экосистемы и бизнес-модели будущего", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что Orbital Reef предоставит любому желающему возможность создать свой собственный объект на орбите.

"Это уникальное место назначения предложит научно-исследовательским, промышленным, международным и коммерческим клиентам конкурентоспособные по стоимости комплексные услуги, включая космическую транспортировку и логистику, размещение оборудования, эксплуатацию, в том числе экипажа на борту", - говорится в сообщении.

Напомним, компания Lockheed Martin ранее заявила, что планирует построить первую коммерческую космическую станцию к 2027 году.

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Космический корабльBlue Origin