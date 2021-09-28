Починається боротьба за іноземного туриста. Як Держтуризм разом з МІУ планують розвивати галузь

Державне агентство з розвитку туризму разом з Міністерством інфраструктури працює над розвитком галузі. Зокрема, у планах відомства розвиток інфраструктури для зручності подорожей Україною.

Про це розповіла начальниця відділу проєктної та організаційної роботи Державного агентства з розвитку туризму Ольга Рабійчук у ході нетворкінгу до Всесвітнього дня туризму, організованого РБК-Україна .

Нетворкінг РБК-Україна до Всесвітнього дня туризму Долучайтесь онлайн до зустрічі ключових гравців сфери туризму та представників влади, які будуть обговорити основні проблеми, з якими стикається бізнес в період пандемії COVID-19. Posted by РБК-Украина on Tuesday, September 28, 2021

"Після пандемії все змінюється, зараз активна боротьба починається за іноземного туриста", - зазначила вона.

Представниця Держтуризму також згадала про нещодавній перехід відомства з Мінкульту до Мінінфраструктури та розповіла про напрямки роботи, які розвиватимуть разом з МІУ.

"Важливо зміцнювати інфраструктуру, іноземний турист не приїде на наш ямковий ремонт... Перехід (у підпорядкування МІУ, - ред.) є гармонічним, будемо працювати над відновленням і створенням внутрішнього авіасполучення, також будемо працювати над туристичними магнітами України, будемо будувати дороги до основних туристичних магнітів, відкривати нові міжнародні ринки", - зазначила вона.

Також у планах Держтуризму, зокрема: