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Починається боротьба за іноземного туриста. Як Держтуризм разом з МІУ планують розвивати галузь

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Україна, Вівторок 28 вересня 2021 13:40
Починається боротьба за іноземного туриста. Як Держтуризм разом з МІУ планують розвивати галузь Фото: Ольга Рабійчук (РБК-Україна)
Автор: Ирина Гамерская

Державне агентство з розвитку туризму разом з Міністерством інфраструктури працює над розвитком галузі. Зокрема, у планах відомства розвиток інфраструктури для зручності подорожей Україною.

Про це розповіла начальниця відділу проєктної та організаційної роботи Державного агентства з розвитку туризму Ольга Рабійчук у ході нетворкінгу до Всесвітнього дня туризму, організованого РБК-Україна.

Нетворкінг РБК-Україна до Всесвітнього дня туризму

Долучайтесь онлайн до зустрічі ключових гравців сфери туризму та представників влади, які будуть обговорити основні проблеми, з якими стикається бізнес в період пандемії COVID-19.

Posted by РБК-Украина on Tuesday, September 28, 2021

"Після пандемії все змінюється, зараз активна боротьба починається за іноземного туриста", - зазначила вона.

Представниця Держтуризму також згадала про нещодавній перехід відомства з Мінкульту до Мінінфраструктури та розповіла про напрямки роботи, які розвиватимуть разом з МІУ.

"Важливо зміцнювати інфраструктуру, іноземний турист не приїде на наш ямковий ремонт... Перехід (у підпорядкування МІУ, - ред.) є гармонічним, будемо працювати над відновленням і створенням внутрішнього авіасполучення, також будемо працювати над туристичними магнітами України, будемо будувати дороги до основних туристичних магнітів, відкривати нові міжнародні ринки", - зазначила вона.

Також у планах Держтуризму, зокрема:

  • відновлення морських річкових круїзів, водних туристичних маршрутів Дніпром;
  • створення єдиної туристичної навігації,
  • відкриття національного туристично-інформаційного центру,
  • створення і модернізація громадських пляжів.
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МІУ Туризм
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