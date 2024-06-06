ua en ru
Чт, 06 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

"Как будто бейсбольная бита". Усик назвал неожиданного соперника с сильнейшим ударом

Четверг 06 июня 2024 16:36
UA EN RU
"Как будто бейсбольная бита". Усик назвал неожиданного соперника с сильнейшим ударом Фото: Дерек Чисора обладал большой силой в кулаках (matchroomboxing.com)
Автор: Антон Федорцив

Абсолютный чемпион мира в хевивейте Александр Усик вспомнил самый тяжелый удар, который испытывал на профессиональном ринге. Он состоялся до встречи с британцем Тайсоном Фьюри.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 3 Knockdown Rule.

Украинец признал "Цыганского Короля" самым серьезным соперником, с которым пересекался в ринге. Однако больше всего хлопот мощными выпадами доставил другой британский боксер.

"Фьюри – самый тяжелый соперник, но не самый жесткий панчер. Потому что Дерек Чисора – очень сильный парень. Один из его ударов попал в перчатки, а я подумал: "Господи, как будто бейсбольная бита", – вспомнил Усик.

Украинский чемпион встретился с Чисорой в октябре 2020 года. Поединок длился все 12 раундов, а победу судьи единогласно отдали Усику. Тогда он завоевал титул WBO Intercontinental.

Кто такой Дерек Чисора

Уроженец столицы Зимбабве – Хараре, в Соединенное Королевство переехал с семьей в 16 лет. На профессиональном уровне дебютировал в 2007 году.

Обладал рядом второстепенных титулов, был чемпионом Соединенного Королевства и Содружества наций (2010-2011) и чемпионом Европы (2013-2014). В 2021-2022 гг. претендовал на титул чемпиона мира в хевивейте по версии WBC. В общей сложности провел на профи-ринге 47 поединков – 34 победы, 13 поражений.

Прозвище – "Война". Один из четырех боксеров, выстоявших все 12 раундов против Виталия Кличко, трижды проиграл Фьюри.

К слову, ранее вспомнили самые важные победы Усика на профессиональном уровне.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Александр Усик Бокс
NEWS
РФ пытается развить наступление на Покровск, Мирноград и Селидово, - ВСУ
РФ пытается развить наступление на Покровск, Мирноград и Селидово, - ВСУ
DAILY
10 детей вывез на лодке из оккупации. Как после подрыва Каховской ГЭС спортсмен спасал украинцев
Василина Копыткоредактор новостной ленты Styler 10 детей вывез на лодке из оккупации. Как после подрыва Каховской ГЭС спортсмен спасал украинцев