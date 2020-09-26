Начато уголовное производство по факту авиакатастрофы под Харьковом

По факту падения военного самолета АН-26 Воздушных сил ВСУ в Харьковской области начато уголовное производство о нарушении правил полетов и подготовки к ним, повлекшее катастрофу и тяжкие последствия (ст. 416 УК Украины).

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

На месте происшествия работают прокуроры военной прокуратуры Харьковского гарнизона и следователи Государственного бюро расследований.

Продолжаются первоочередные следственные действия. Обстоятельства, причины авиакатастрофы устанавливаются.

"По предварительным данным, около 20:50 вблизи г. Чугуев при заходе на посадку самолет потерял управляемость и упал возле автомобильной дороги. На борту находились, кроме членов экипажа, курсанты Харьковского университета Воздушных сил ВСУ им. Кожедуба. По состоянию на эту минуту, предварительно, 25 погибших, 2 раненых в тяжелом состоянии доставлены в медучреждения, поиски остальных продолжаются", - говорится в повидмленни.

Напомним, пилот самолета АН-26 Вооруженных сил Украины, который разбился в Харьковской области вечером 25 сентября, сообщал об отказе левого двигателя.

РБК-Украина писало, что президент Владимир Зеленский поручил премьер-министру создать правительственную комиссию для расследования происшествия.