Как начать строить карьеру в энергетике будучи студентом, - рассказывает ДТЭК Сети

Операторы системы распределения ДТЭК Сети в Днепропетровской, Донецкой, Одесской областях и городе Киеве приглашают 70 молодых людей из высших технических учебных заведений регионов на дуальную форму обучения. Для студентов – это отличная возможность совмещать учебу и работу. При этом они смогут получать зарплату и иметь гарантированное трудоустройство в ДТЭК.

Формат дуального обучения сегодня популярен во всем мире. Он предполагает совмещение учебы в ВУЗе и на предприятии. Так студент может получать теоретические знания и сразу применять их на практике – на своем рабочем месте.

"ДТЭК как ответственная и надежная компания заботится о будущем Украины и поддерживает талантливую молодежь. В прошлом году мы впервые запустили формат дуального обучения и сейчас 53 студента учатся и работают на наших предприятиях. Они зачислены в штат, получают за свой труд зарплату, предприятия их обеспечивают спецодеждой, индивидуальными средствами защиты и медицинской страховкой", - рассказала руководитель департамента по управлению персоналом ДТЭК Сети Наталья Береза.

Для того чтобы стать участником проекта дуального обучения нужно соответствовать определенным требованиям. Учиться по специальности, связанной с энергетикой в ВУЗе-партнере проекта. Быть студентом 3 или 4 курса. Иметь желание. Быть совершеннолетним. Заполнить анкету и пройти отбор.

После успешного окончания обучения выпускники ВУЗа могут продолжить работать в компании при наличии вакантной должности, рекомендаций наставника и его непосредственного руководителя.

Компании поддерживают обучение по специальности "Электроэнергетика, электротехника и электромеханика" и сейчас сотрудничает со следующими ВУЗами в регионах:

ДТЭК Днепропетровские электросети: НТУ "Днепровская политехника", Каменский государственный энергетический техникум и Днепровский государственный техникум энергетических и информационных технологий. Также планируется расширить сотрудничество и привлекать студентов из Криворожского и Никопольского регионов. Ссылка на анкету;

Одессаоблэнерго: Одесский национальный политехнический университет, Одесская национальная академия пищевых технологий, Механико-технологический колледж при Одесской национальной академии пищевых технологий и Одесский колледж компьютерных технологий. Ведутся переговоры о сотрудничестве по дуальному обучению с профессионально-техническими училищами Одессы. Ссылка на анкету;

ДТЭК Донецкие электросети: Приазовский государственный технический университет (г. Мариуполь) и Донбасская государственная машиностроительная академия (г. Краматорск). Также планируется расширить сотрудничество и с профильными учебными заведениями Донецкой области. Ссылка на анкету;

ДТЭК Киевские электросети: Национальный университет пищевых технологий, Учебно-научный институт энергетики, автоматика и энергосбережения Национального университета биоресурсов и природопользования Украины, Киевский электромеханический колледж и Киевский энергетический колледж. Ссылка на анкету.

Справка

ДТЭК Сети развивает бизнес по распределению электроэнергии и эксплуатации электросетей в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Донецкой и Одесской областях. Предприятия обслуживают 5,4 млн домохозяйств и 150 тыс. предприятий.

ДТЭК – крупнейший частный инвестор в энергетику Украины.

Группа развивает бизнесы по добыче природного газа и угля, возобновляемой и тепловой генерации электроэнергии, распределению электроэнергии электросетями, поставке электроэнергии клиентам, внедрению энергоэффективных решений, зарядке электромобилей.

В 2018 году капитальные вложения ДТЭК составили 20 млрд грн, налоговые отчисления – 27 млрд грн. В ДТЭК работают 80 тыс. сотрудников.

100% компании принадлежит SCM Limited. Конечным бенефициаром является Ринат Ахметов.