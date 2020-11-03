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Начат II этап водородных испытаний на базе АО "Днепропетровскгаз"

Днепропетровская область, Вторник 03 ноября 2020 14:49
Начат II этап водородных испытаний на базе АО "Днепропетровскгаз"
Газовая труба (kmu.gov.ua)
Автор: Мария Тарарыева

На специально построенном полигоне, который полностью воспроизводит реальную систему газоснабжения, специалисты АО "Днепропетровскгаз" начали второй этап исследований влияния смесей природного газа с 50% водородом на действующие элементы газораспределительных систем.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Во время первого этапа испытаний мы использовали 99% водород и наблюдали за его влиянием на газораспределительную систему. Сейчас мы уменьшаем содержание водорода и определяем оптимальный состав газоводородных смесей, использование которых возможно с учетом материалов и оборудования газовых сетей Украины. Все эксперименты проводятся с необходимым уровнем безопасности", - отмечает главный инженер АО "Днепропетровскгаз" Александр Макаренко.

Благодаря обмену результатами испытаний с коллегами из европейских компаний в рамках ассоциации Marcogaz и EU Hydrogen Strategy, специалисты пришли к выводу, что украинская газораспределительная система имеет особенности, которые не позволяют полностью перенять результаты европейских водородных проектов. Поэтому для анализа полученных данных компания сотрудничает с ведущими научно-исследовательскими институтами Национальной академии наук Украины.

"Специалисты АО "Днепропетровскгаз" фиксируют существенное уменьшение выбросов СО2 при сгорании метан-водородных смесей по сравнению с чистым метаном. Кроме того, коэффициент полезного действия на газовой плите и котле повышается", - говорится в сообщении.

Вместе со статическими испытаниями сети газоводородными смесями, на полигоне компании начались первые динамические испытания - огневые эксперименты на газовых приборах.

"Проект исследования работы газовых систем с водородом состоит из трех этапов. Первые два - это полевые испытания со статическими и динамическими экспериментами на полигонах. Полевые испытания на полигоне АО "Днепропетровскгаз" продлятся до середины 2022 года, и позволят оценить специфику использования водорода и газоводородных смесей в течение двух отопительных периодов.Третим этапом станет анализ данных, полученных на полигонах, в лабораториях научных партнеров водородного проекта", - говорится в сообщении.

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